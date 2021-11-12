Oxxxymiron випустив новий альбом, який виявився збіркою старих пісень: реакція Мережі

Оксимирон вперше за шість років випустив новий альбом / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку листопада Оксимирон випустив трек-сповідь, в якому розповів про те, що відбувалося з ним протягом останніх років. Докладний розбір його треку публікували тут.

І коли всі дочекалися таки релізу від Oxxxymiron, виявилося, що "Смутні часи" – лише мікстейп, тобто збірка старих треків, що вийшли в період з 2014 по 2016 роки.

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Загалом у релізі 36 пісень, зокрема новинки – "Колесо", "Мох", "Цунамі", "Організація". А ось "Хто вбив Марка?" в альбомі не було.

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Реакція Мережі

У соцмережах фанати Мирона обурюються і все ще чекають від виконавця на новий матеріал. Ось, що пишуть про новий альбом Oxxxymiron у Twitter:

Скріншот: Twitter

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"Краще б Оксимирон не пізнавав мистецтво постіронії"

Скріншот: Twitter

Тут без коментарів)

Скріншот: Twitter

"Згадую, як він пішов з 17 незалежного зі словами, що "щось придумав". Братан, ти ось це придумав? Збірник "Золоті хіти", як у Кадишевої?

Скріншот: Twitter

"Хрін знає скільки часу нагніталася інтрига, а в результаті об**аний мухтар з парою нових треків"

Скріншот: Twitter

Скріншот: Twitter

Хто такий Oxxxymiron

Оксимирон – російський реп- і хіп-хоп виконавець. Є одним із найуспішніших артистів свого жанру в Росії.

Його справжнє ім'я – Мирон Федоров. Він народився у Ленінграді. В 2004 році вступив до Оксфорду, 2006-го його виключили з вишу через те, що йому поставили діагноз "біполярний розлад". Мирон заново вступив до навчального закладу і в 2008 році отримав диплом.

Оксимирон у 2019 році брав активну участь в московських протестах, виступав на захист обвинувачених у так званій "московській справі".

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