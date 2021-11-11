Валерій Меладзе показав свою історію кохання із пристрасною брюнеткою

Володар жіночих сердець Валерій Меладзе порадував фанатів відеокліпом із несподіваним сюжетом на нову проникливу пісню "Полюбив"

Меладзе оприлюднив новий кліп на чуттєву пісню / Фото: Скріншот з YouTube

Свіжа композиція популярного виконавця грузинського походження, який показав свою 30-річну дочку, присвячена, як і безліч його інших хітів, непростим любовним відносинам між чоловіком та жінкою.

Роль коханої співака, який у кліпі живе у великому лісовому маєтку, дісталася телеведучій і за сумісництвом фіналістці Miss World 2008 Ірині Журавській. Це їхня не перша спільна робота – у 2020 році дівчина брала участь у зйомках ще одного кліпу Меладзе на пісню "Бачу сонце".

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Текст та музику нового хіта Валерія, вже за традицією, написав його брат – Костянтин Меладзе.

Постановкою та зйомкою відео займався режисер популярного новорічного фільму "Ялинки" Заур Засєєв. Відомо, що знімали кліп у Підмосков'ї, в одному із найелітніших районів.

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Символічним персонажем за сюжетом є навчений сокіл, якого можна було відстежувати за допомогою GPS-навігатора. За сюжетом, птах втілює вміння любити та відпускати.

Кожна людина має мрії. Вони або повинні вчасно збуватися, або їх потрібно відпустити, – пояснив Меладзе в Instagram підтекст відео.

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