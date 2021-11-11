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Валерій Меладзе показав свою історію кохання із пристрасною брюнеткою

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 20:17
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Володар жіночих сердець Валерій Меладзе порадував фанатів відеокліпом із несподіваним сюжетом на нову проникливу пісню "Полюбив"
Меладзе оприлюднив новий кліп на чуттєву пісню
Меладзе оприлюднив новий кліп на чуттєву пісню / Фото: Скріншот з YouTube

Свіжа композиція популярного виконавця грузинського походження, який показав свою 30-річну дочку, присвячена, як і безліч його інших хітів, непростим любовним відносинам між чоловіком та жінкою.

Роль коханої співака, який у кліпі живе у великому лісовому маєтку, дісталася телеведучій і за сумісництвом фіналістці Miss World 2008 Ірині Журавській. Це їхня не перша спільна робота – у 2020 році дівчина брала участь у зйомках ще одного кліпу Меладзе на пісню "Бачу сонце".

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Текст та музику нового хіта Валерія, вже за традицією, написав його брат – Костянтин Меладзе.

Постановкою та зйомкою відео займався режисер популярного новорічного фільму "Ялинки" Заур Засєєв. Відомо, що знімали кліп у Підмосков'ї, в одному із найелітніших районів.

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Символічним персонажем за сюжетом є навчений сокіл, якого можна було відстежувати за допомогою GPS-навігатора. За сюжетом, птах втілює вміння любити та відпускати.

Кожна людина має мрії. Вони або повинні вчасно збуватися, або їх потрібно відпустити, – пояснив Меладзе в Instagram підтекст відео.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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