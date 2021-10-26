Татова копія: Віктор Павлік порівняв себе на дитячому фото із маленьким сином

Віктор Павлік показав фото із підростаючим сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik
Найчастіше підписники зірок сперечаються про те, на кого більше схожий малюк артистів – на маму чи тата. Віктор Павлік, поки його нинішня і колишня дружини ведуть війну в соцмережах, показав чорно-білу світлину із Михасиком.
На знімку співак тримає сина на руках, а той мило посміхається. "Росте синуля", – коротко підписав фотографії Павлик.
У коментарях фоловери Віктора обговорюють те, як хлопчик схожий на свого тата. Павлік запостив у сторіс своє архівне фото і порівняв його з фотографією сина Михасика. Ось як вони виглядають разом:
Катерина Репяхова народила сина Віктору Павліку у червні. Для співака малюк став четвертою дитиною, а для Катерини – це первісток.
Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися у травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.
Скандал із колишньою дружиною
Нещодавно Катерина Репяхова відповіла на заяву колишньої дружини Віктора Павліка Лори Созаєвої про те, що співак виганяє її із квартири.
За словами Репяхової, зараз вона оплачує комунальні послуги у квартирі Созаєвої. Такий стан справ нинішню дружину співака не влаштовує і вони з чоловіком хочуть вирішити питання мирно.
У відповідь Лора звинуватила Катерину в тому, що та розбила їхню із Павликом родину. Дівчина ж відповіла, що саме вона допомогла артисту впоратися зі згубною звичкою, а Лариси Созаєвої поряд не було.
Ще новини на тему:
Ексдружина Павліка заявила про нового чоловіка: Стали ходити в театр і кіно, інтиму не було
Діти Віктора Павліка досі не бачили молодшого брата – зізнання молодої дружини співака.