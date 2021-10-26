Татова копія: Віктор Павлік порівняв себе на дитячому фото із маленьким сином

Віктор Павлік показав фото із підростаючим сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Найчастіше підписники зірок сперечаються про те, на кого більше схожий малюк артистів – на маму чи тата. Віктор Павлік, поки його нинішня і колишня дружини ведуть війну в соцмережах, показав чорно-білу світлину із Михасиком.

На знімку співак тримає сина на руках, а той мило посміхається. "Росте синуля", – коротко підписав фотографії Павлик.

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У коментарях фоловери Віктора обговорюють те, як хлопчик схожий на свого тата. Павлік запостив у сторіс своє архівне фото і порівняв його з фотографією сина Михасика. Ось як вони виглядають разом:

Віктор Павлік у дитинстві/його син Михайло/Фото: instagram.com/viktorpavlik

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Катерина Репяхова народила сина Віктору Павліку у червні. Для співака малюк став четвертою дитиною, а для Катерини – це первісток.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік стали батьками / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися у травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.

Скандал із колишньою дружиною

Нещодавно Катерина Репяхова відповіла на заяву колишньої дружини Віктора Павліка Лори Созаєвої про те, що співак виганяє її із квартири.

Катерина Репяхова вперше відповіла на звинувачення, що вона розбила сім'ю Віктора Павліка та Лариси Созаєвої / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-сторінка Лариси Созаєвої

За словами Репяхової, зараз вона оплачує комунальні послуги у квартирі Созаєвої. Такий стан справ нинішню дружину співака не влаштовує і вони з чоловіком хочуть вирішити питання мирно.

У відповідь Лора звинуватила Катерину в тому, що та розбила їхню із Павликом родину. Дівчина ж відповіла, що саме вона допомогла артисту впоратися зі згубною звичкою, а Лариси Созаєвої поряд не було.

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