Платиновий ювілей Єлизавети ІІ. Як змінилася британська королева за 70 років правління

Єлизавета II очолює престол вже 70 років, перебуваючи на троні найдовше сучасних правителів. / Фото: Getty Images

6 лютого 1952 року помер Георг VI. Того ж дня його 27-річну доньку Єлизавету II проголосили королевою. А 2 червня 1953 року відбулася офіційна коронація. Це стало однією з наймасштабніших подій XX століття!

До речі, Єлизавета II двічі була свідком коронації. Вперше у 1937 році, коли її батько став королем, і вдруге через 16 років, отримуючи вже власну корону.

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Пропонуємо вам переглянути фото королеви Єлизавети II та побачити її трансформацію:

Як змінилась Єлизавета ІІ за роки свого правління. / Фото: Getty Images

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Традиційно британських монархів коронують у Вестмінстерському абатстві, проте побачити це наживо громадянам було неможливо. Втім, у 1953 році таку величну подію вперше транслювали по ТБ! 27 мільйонів людей у Великій Британії та ще мільйони по всьому світу стали свідками коронації Єлизавети II.

Єлизавета II стала тридцять дев'ятим монархом, кому дісталася корона, і шостою серед жінок, хто отримав статус.

Її коронація тривала майже три години й служба складалася з шести частин: визнання, присяга, миропомазання, інвеститура (включаючи коронацію), інтронізація та приношення. На заході було понад 8 тисяч гостей, серед них політичні діячі, журналісти, військові лідери тощо.

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За роки свого правління королева, безперечно, стала найбільш впізнаваною та довговічною монархинею сучасності. Вона залишила свій слід і в культурі, і в політиці, і в міжнародному житті.

Що відомо про стан здоров'я Єлизавети ІІ / Фото: Getty Images

Варто зазначити, що за 70 років на троні Її Величність жодного разу не зрадила ані своїм капелюшкам, ані своїй зачісці І такий незмінний імідж можна вважати своєрідною "родзинкою" королеви.

Відомо, що упродовж 2022 року пройде низка заходів, присвячених цій історичній даті. У яких заходах візьме участь сама королева, наразі невідомо. Останнім часом про стан здоров'я Єлизавета II ходить багато чуток.

До речі, за інформацією інсайдерів, принц Гаррі та Меган Маркл також отримали запрошення від королеви приїхати на святкування ювілею, але офіційного підтвердження так і немає.