Чому Дім Gucci залишив неприємний осад – чесна рецензія без спойлерів

Рецензія на фільм Рідлі Скотта "Дім Gucci" / Фото: Bestimage, MGM

Історія будинку Гуччі стала найочікуванішим фільмом у світі моди. Втім, ще з самого початку створення кінокартина мала безліч супротивників та скептиків. У самому дому Гуччі обурені тим, як показали всесвітньо відому родину, не порадившись з ними під час зйомок.

Я переглянула кримінально-історичну драму, засновану на реальній історії "Дім Гуччі" і можу поділитись суб'єктивною оцінкою та розповісти, чи виправдовує стрічка мої очікування.

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Приголомшлива акторська хімія

Хочу сказати, що актори дуже рятували нерозгорнутий сюжет фільму і саме через них було бажання додивитись стрічку до кінця. Скотт зібрав безпрограшний акторський склад – оскароносні Аль Пачіно та Джеремі Айронс, Сальма Гайєк та Джаред Літо, які зацікавлювали своїми ексцентричними та дотепними витівками.

Сальма хоч і зіграла невеличку роль дивної ворожки – Джузеппіну "Піну", яка "допомагала" Патриції, однак вона змогла вкотре довести, що має величезний комедійний потенціал.

Сальма Гаєк в образі ворожки "Піни". / Фото: AP News

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По-справжньому ж у "Домі Гуччі" розкрилися Леді Гага у ролі Патріції Реджані та Адам Драйвер, який зіграв Мауріціо Гуччі. Гага вже вдруге підкорила моє серце після стрічки з Бредлі Купером "Зірка народилась", вона справді вміє відчувати своїх героїв.

Патриція Реджані була жінкою спадкоємця модного Будинку. / Фото: MGM

Гага у образі Патриції вийшла гучною, експресивною та дещо театральною. Цей стиль, хоч і здається пародійним, але ідеально їй підходить. Також зірці пасували яскраві вбрання та мейк, які вона б могла безперечно приміряти на концерті.

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А от Драйвер з'явився у новому для себе амплуа – незграбний, слабовільний чоловік, який перебуває під впливом Патриції. Актор блискуче зіграв свою роль. Нагадаю, Адам з’являвся у чимало популярних картинах, зокрема він зіграв Дарта Вейдера у "Зіркових війнах" та Жака Ле Грі у "Останній дуелі".

Бездоганний Аль Пачіно також прекрасно впорався з роллю дядька Мауріціо – Альдо Гуччі. Він смішний, розумний та жадний дідусь, який критикує свого невдаху сина, але щиро любить його.

Ну і звісно ж відмічу талановитого Джареда Лето – його персонажем був Паоло. Це – нестильний лузер, який не має ні таланту, ні грошей, ні смаку. Але він носить гучне прізвище Гуччі, про що він постійно говорить.

Джаред Лето в образі Пауло Гуччі. / Фото: MGM

Зазначу, що у фільмі немає жодного позитивного персонажа: батька Мауріціо гордий, Паоло Гуччі – нерозумний, Альдо – скупий, сам Мауріціо – нерішучий. А другопланові персонажі готові були перейти на бік конкурентів. Та ж Патриція була кровожадною місіс.

Скупий сюжет

Творці фільму описували картину як шокуючу історію про моду, жадібність, зраду, сімейні цінності та занепад родинного зв'язку і бізнесу. Але сам конфлікт "Дому Gucci" я можу охарактеризувати як нескінченну боротьбу за владу. Безперечно проєкт – це така собі повчальна історія, як людина через жадібність та амбіції може зазнати краху.

Епізод з "Дому Гуччі". / Фото: MGM

Хоч і фільм триває понад дві години, але усе так швидко відбувалося – весілля, заволодіння модним бізнесом, помста і смерть – що просто не встигаєш відчути всю драматичність долі родини Гуччі. Зазначу, що і вбивство Мауріціо показана досить скомкано – його просто застрелили і на цьому кінець, хоч він був головним персонажем стрічки. Де ж та драма?!

Початок фільму виглядав як класична мильна опера – Гуччі довго намагаються обдурити один одного та захопити модний бізнес, а Патриція – дружина спадкоємця італійського модного дому – будує підступні плани, через які по суті родина зазнала всіх бід.

На жаль, режисер мало розповів про саму роботу наймоднішої імперії світу у 70-90-х роках, не розкрив повністю зміст фінансових та іміджевих проблем. Після перегляду фільму так і залишається відкритим питання: "А який же ж контекст для драми цієї сім'ї та Дому? Таке відчуття нібито деякі епізоди просто взяли і вирізали.

Також вважаю, що Рідлі пропустив важливі деталі щодо Патриції Реджані, яка вийшла комічним і не розкритим до кінця персонажем. Режисер не пояснив глядачам, чим жінці загрожував би новий шлюб Мауріціо і чому вона замовила на нього вбивство.

Фільм " Дім Гуччі" викликав багато скандалів / Фото: Getty Images

До слова, справжня Патриція була підступною та жадібною до влади та грошей жінка. Вона сама колись казала, що не вбила чоловіка власноруч лише тому, що "поганий зір не дав їй нормально прицілитися". Однак у фільмі ж вона виглядає як жертва усіх обставин – її Мауріціо кинув заради нового кохання, після чого вона зневірилася у собі та вдалася до криміналу.

Висміювання фешн-еліти

Примітно, що Скотт глузує над світом моди. Особливо це гарно продемонстровано у епізоді, де Пауло мочиться на атласну хустку Gucci.

Таким чином Рідлі показує нерозумну розкіш, величезні витрати та зверхннє ставлення Гуччі до будь-яких "чужинців".

Посил фільму

"Дім Гуччі" – це захоплююча і часом нудна картина про фешн-індустрію та багатіїв. Я не можу сказати, що фільм однозначно поганий. Тут присутній приємний напівкомедійним стиль, дорогі брендові вбрання, вульгарна розкіш, запекла боротьба, прекрасні персонажі.

Леді Гага в образі Патриції Реджані. / Фото: MGM

Однак, фільму справді не вистачає драматизму. Натомість у ньому забагато абсурду в образі Пауло та часом невдалої гротескності. Також було не б не погано якби фільм прикрасили кадри створення розкішного вбрання Гуччі, адже саме за це боролися у родині.

Є низка питань, які творець нам не пояснив та не розкрив, а хотілось б.

Загалом "Дім Гуччі" для мене вийшов спірно роботою. Так, він вразив мене своєю стильністю і акторським складом. Та все ж прогалини у ньому досить таки чітко видно і це змушує розчаруватись.

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