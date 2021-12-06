Почему Дом Gucci оставил неприятный осадок – честная рецензия без спойлеров

Рецензия на фильм Ридли Скотта "Дом Gucci". / Фото: Bestimage, MGM

История дома Гуччи стала самым ожидаемым фильмом в мире моды. Впрочем, еще с самого начала создания у кинокартины было множество противников и скептиков. В самом доме Гуччи возмущены тем, как показали всемирно известную семью, не посоветовавшись с ними во время съемок.

Я посмотрела криминально-историческую драму, основанную на реальной истории "Дом Гуччи" и могу поделиться субъективной оценкой и рассказать, оправдывает ли лента мои ожидания.

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Потрясающая актерская химия

Хочу сказать, что актеры очень спасали неразвернутый сюжет фильма и именно из-за них было желание посмотреть ленту до конца. Скотт собрал беспроигрышный актерский состав – оскароносные Аль Пачино и Джереми Айронс, Сальма Хайек и Джаред Лито, которые заинтересовывают своими эксцентричными и смешными выходками.

Сальма хоть и сыграла небольшую роль странной гадалки – Джузеппину "Пину", которая "помогала" Патриции, однако она смогла еще раз доказать, что имеет огромный комедийный потенциал.

Сальма Хаек в образе гадалки "Пины". / Фото: AP News

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По-настоящему же в "Доме Гуччи" раскрылись Леди Гага в роли Патриции Реджани и Адам Драйвер, сыгравший Маурицио Гуччи. Гага уже во второй раз покорила мое сердце после фильма с Брэдли Купером "Звезда родилась", она действительно умеет чувствовать своих героев.

Патриция Реджани была женщиной наследника модного Дома. / Фото: MGM

Гага в образе Патриции получилась громкой, экспрессивной и несколько театральной. Этот стиль, хоть и кажется пародийным, но идеально ей подходит. Также звезде подходили яркие наряды и мейк, которые она могла бы бесспорно примерить на концерте.

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А вот Драйвер появился в новом для себя амплуа – неловкий, слабовольный человек, находящийся под влиянием Патриции. Актер блестяще сыграл свою роль! Напомню, Адам появлялся в немало популярных картинах, в тому числе, он сыграл Дарта Вейдера в "Звездных войнах" и Жака Ле Гри в "Последней дуэли".

Безупречный Аль Пачино также прекрасно справился с ролью дяди Маурицио – Альдо Гуччи. Он смешной, умный и жадный дедушка, критикующий своего неудачника сына, но искренне любящий его.

Ну и конечно же отмечу талантливого Джареда Лето – его персонажем был Паоло. Это – нестильный лузер, не имеющий ни таланта, ни денег, ни вкуса. Но он носит громкую фамилию Гуччи, о чем он постоянно говорит.

Джаред Лето в образе Пауло Гуччи. / Фото: MGM

Отмечу, что в фильме нет ни одного положительного персонажа: отец Маурицио горд, Паоло Гуччи – неразумный, Альдо – скупой, сам Маурицио – нерешителен. А второплановые персонажи готовы были перейти на сторону конкурентов. Та же Патриция была кровожадной миссис.

Скупой сюжет

Создатели фильма описывали картину как шокирующую историю о моде, жадности, предательстве, семейных ценностях и упадке семейной связи и бизнеса. Но сам конфликт "Дома Gucci" я могу охарактеризовать как нескончаемую борьбу за власть. Бесспорно проект – это поучительная история, как человек из-за жадности и амбиций может потерпеть крах.

Эпизод из "Дома Гуччи". / Фото: MGM

Хоть и фильм длится более двух часов, но все так быстро происходило – свадьба, завладение модным бизнесом, месть и смерть – что просто не успеваешь почувствовать всю драматичность судьбы семьи Гуччи. Отмечу, что и убийство Маурицио показано довольно скомкано – его просто застрелили и на этом конец, хоть он был главным персонажем ленты. Где же та драма?

Начало фильма выглядело как классическая мыльная опера – Гуччи долго пытаются обмануть друг друга и захватить модный бизнес, а Патриция – жена наследника итальянского модного дома – строит коварные планы, из-за которых по сути семья потерпела все беды.

К сожалению, режиссер мало рассказал о работе самой модной империи мира в 70-90-х годах, не раскрыл полностью содержание финансовых и имиджевых проблем. После просмотра фильма так и остается открытым вопрос: "А какой же контекст для драмы этой семьи и Дома?". Такое ощущение будто некоторые эпизоды просто взяли и вырезали.

Также считаю, что Ридли пропустил важные детали касательно Патриции Реджани, которая вышла комическим и не раскрытым до конца персонажем. Режиссер не объяснил зрителям, чем женщине угрожал новый брак Маурицио и почему она заказала на него убийство.

Фильм "Дом Гуччи" вызвал много скандалов / Фото: Getty Images

К слову, настоящая Патриция была коварной и жадной к власти и деньгам женщина. Она сама когда-то говорила, что не убила мужа собственноручно только потому, что "плохое зрение не дало ей нормально прицелиться". Однако в фильме она выглядит как жертва всех обстоятельств – ее Маурицио бросил ради новой любви, после чего она отчаялась в себе и прибегла к криминалу.

Высмеивание фэшн-элиты

Примечательно, что Скотт смеется над миром моды. Особенно это хорошо продемонстрировано в эпизоде, где Пауло мочится на атласный платок Gucci.

Таким образом Ридли показывает неразумную роскошь, огромные расходы и пренебрежительное отношение Гуччи к любым "чужакам".

Посыл фильма

"Дом Гуччи" – это увлекательная и подчас скучная картина о фэшн-индустрии и богачах. Я не могу сказать, что фильм однозначно плох. Здесь присутствует приятный полукомедийный стиль, дорогие брендовые наряды, вульгарная роскошь, упорная борьба, прекрасные персонажи.

Леди Гага в образе Патриции Реджани. / Фото: MGM

Однако фильму действительно не хватает драматизма. Зато в нем слишком много абсурда в образе Пауло и порой неудачной гротескности. Также было бы не плохо если бы фильм украсили кадры создания роскошного наряда Гуччи, ведь именно за это боролись в семье.

Есть ряд вопросов, которые творец нам не объяснил и не раскрыл, а хотелось бы.

В общем, "Дом Гуччи" для меня получился спорно работой. Да, он поразил меня своей стильностью и актерским составом. Но все же пробелы в нем довольно четко видны и это заставляет разочароваться.

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