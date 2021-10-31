Чому королівській сім'ї заборонено переодягатися на Геловін і як Кейт Міддлтон оминає правила

Чому королева забороняє своїй родині святкувати Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, чию доньку визнали найбагатшою дитиною у світі, йде проти суворих королівських правил і дозволяє своїм дітям святкувати Геловін. Днями герцогиня зі старшим сином та донькою відвідала супермаркет Sainsbury's, де обирала костюми до свята.
Багато років тому королева Вікторія встановила суворий кодекс поведінки, згідно з яким королівська родина має постійно "підтримувати високий клас та вишуканість". Це обмеження торкнулося святкування Дня всіх святих членами королівської сім'ї.
З цієї причини будь-які святкування Геловіну для дітей Кейт та Вільяма – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї – мають проводитися за зачиненими дверима, а не на публіці.
Королівська сім'я не може вбиратися до Геловіну. Але в різні роки конфузи з деякими її членами все ж таки траплялися.
Так, королева Єлизавета II свого часу вбиралася Попелюшкою на Геловін у Віндзорському замку в 1941 році. Після коронації в 1952-му Її Величність, звичайно, відмовилася від святкування цього моторошного дня.
Принц Гаррі, як відомо, оскандалився на костюмованій вечірці у Лондоні в 2005 році, куди прийшов у нацистській формі.
Тоді вчинок Гаррі викликав різку реакцію з боку депутатів та єврейських груп у всьому світі.
Принцеса Беатріс також була помічена на геловінскькій вечірці в 2016 році. У лондонському закладі Annabel's Club папараці сфотографували внучку королеви в костюмі та масці.
Герцогиня Кембриджська дуже любить Геловін. Ще до того, як вона вийшла за принца Вільяма, Кейт любила вбиратися у відьму.
А до пандемії, у 2019 році, герцогиня Кембриджська була помічена за покупками костюмів на Геловін із принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою у Кінгс-Лінн, Норфолк.
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