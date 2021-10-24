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Батьки загиблої під час зйомок Галини Гатчинс можуть подати до суду на кіностудію – ЗМІ

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 жовтня, 14:11
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Друзі українки розповіли, що її батьки були "не в собі від горя" після того, як дізналися, що сталося з Галиною. Тепер вони мають намір вилетіти до США
Алек Болдвін випадково вбив операторку на зйомках фільму
Алек Болдвін випадково вбив операторку на зйомках фільму / Фото: Getty Images, instagram.com/halynahutchins

Голлівудський актор Алек Болдвін на знімальному майданчику нового фільму "Іржа" (Rust) випадково застрелив операторку Галину Гатчинс.

Приятель Галини з Києва розповів The Sun, що "Сім'я скорбить, та водночас вони хочуть відповідей. Якщо хтось помилився, їм доведеться заплатити".

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Батько і мати Галини Гатчинс не розуміють, як могло статися щось подібне, коли мали бути вжиті всі заходи безпеки.

Вони також відчайдушно намагаються отримати документи, щоб потрапити у США. У її матері немає необхідних документів, – говорить джерело.

Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс
Алек Болдвін застрелив операторку Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

У той же час ЗМІ пишуть, що в кіностудії Rust Movie Productions LLC побоюються великого позову з боку сім'ї, якщо з'ясується, що загибелі Галини Гатчинс можна було уникнути.

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Що сталося з Галиною Гатчинс

Під час зйомок вестерна "Іржа" з Алеком Болдвіном загинула операторка знімальної команди 42-річна Галина Гатчинс. Поранення також отримав режисер фільму Джоел Соуза, який вже виписався з лікарні.

Відомо, що Болдвіну передали зброю, яка мала бути заряджена холостими патронами, натомість в ній були бойові патрони.

Алек Болдвін на знімальному майданчику вестерну після трагедії
Алек Болдвін на знімальному майданчику вестерну після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

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Алек Болдвін заявив, що шокований трагічною подією і активно співпрацює з поліцією в розслідуванні цієї справи.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

Алек Болдвін актор
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