Майже не змінилася: дивіться, як Ольга Сумська виглядала у 80-х (фото)

Ольга Сумська поділилася своїми архівними світлинами / Фото: instagram.com/olgasumska

Одна з найзнаковіших ролей для Ольги Сумської – Роксолана. Чорно-білою світлиною зі зйомок однойменного серіалу акторка поділилася сьогодні з фоловерами в Instagram.

Сумська таким чином вирішила відзначити День українського кіно, який в Україні святкували вчора.

Ольга Сумська в образі Роксолани / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

На іншому фото, яке Ольга Сумська показала шанувальникам, вона відображена на кіностудії ім. Довженка у 1988 році.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Третє фото було зроблено під час зйомок фільму "Карпатське золото" в 1990 році.

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Ольга Сумська / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

До речі, на честь свята Дня кіно, Володимир Зеленський нагородив діячів культури відзнаками. Акторка театру і кіно Ольга Сумська отримала нагороду орден княгині Ольги 3-го ступеня. Її колега, 30-річна акторка Дар'я Петрожицька стала заслуженою артисткою України.

В мережі через Петрожицьку розгорілися суперечки – деякі пишуть, що артистка занадто молода для такої нагороди.

Дивіться інтерв'ю з Ольгою Сумською та її чоловіком Віталієм Борисюком:

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