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Вагітна і напівоголена: Ольга Сумська показала своє архівне фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
30 липня, 11:09
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Знаменита українська актриса народила молодшу дочку в 2002 році. Тоді вона взяла участь в ніжній фотосесії, ще будучи вагітною. У актриси є дві доньки – Антоніна та Анна
Ольга Сумська показала свою архівне фото під час другої вагітності
Ольга Сумська показала свою архівне фото під час другої вагітності / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, яка раніше показала сім стильних образів, вирішила поностальгувати і поділилася ніжним фото в соцмережі. Фото, яке було зроблено 19 років тому, актриса опублікувала в Instagram.

2002 рік, вагітна Анею, – підписала знімок Ольга.

Архівне фото Ольги Сумської, 2002 рік
Архівне фото Ольги Сумської, 2002 рік / Фото: instagram.com/olgasumska

Фото прокоментували колеги і шанувальники Ольги. Вони написали десятки компліментів актрисі:

  • Яка прекрасна, – написала актриса Наталка Денисенко.
  • Неперевершена, як завжди, – зазначила ведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик.

Актриса Анна Кошмал залишила безліч смайликів з очима у вигляді сердечок.

Скріншот: Instagram

У коментарях інші підписники зазначили, що Ольга майже не змінилася з того часу. Одна з підписниць написала, що думала, ніби це свіже фото, на що Ольга їй відповіла: "Я була б щаслива ...". До слова, раніше Ольга Сумська не раз заявляла, що хотіла б мати ще дітей.

Старша дочка Ольги Сумської, Антоніна Паперна, народилася в 1990 році. Її батько – перший чоловік Ольги, актор Євген Паперний. Ольга та Євген одружилися в 1987 році, але через чотири роки вони розлучилися. Другий чоловік Ольги – актор Віталій Борисюк, від якого Сумська народила дочку Анну.

Нагадаємо, Ольга Сумська показала себе в 16 років.

Про що каже Instagram-сторінка Ольги Сумської – дивіться в сюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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