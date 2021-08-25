"Варто чи ні" в нашій ДНК. З Пономарьовим на святковому концерті заспівав весь "Олімпійський" (відео)

Олександр Пономарьов виконав свій хіт "Варто чи ні" на НСК "Олімпійський" / Фото: Скріншот з YouTube

На концерті до Дня Незалежності України, який пройшов вчора, 24 серпня, Олександр Пономарьов та багато інших виконавців не залишили глядачів байдужими.

Гості концерту підспівували музикантам, вмикали ліхтарики і танцювали. Коли на сцену вийшов Пономарьов, публіка зустріла його бурхливими оплесками. Протягом всього його виступу глядачі співали разом з Олександром.

Пісня "Варто чи ні", яку написав Олександр Пономарьов, вийшла в 2005 році і стала композицією на всі часи – її люблять і слухають досі. Пісню знають напам'ять представники відразу декількох поколінь.

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Зазначимо, що концерт, що пройшов на "Олімпійському", мав назву "Незалежність у Нашій ДНК". На святі виступили 34 українських артисти. Раніше навколо концерту виник скандал – деякі знамениті українські артисти не були запрошені виступити на сцені, через що вони образилися на організаторів.

Зазначимо, що чимало українських артистів з різних причин відмовилися брати участь в концерті до Дня Незалежності.

Раніше ми писали, що Вєрка Сердючка під дощем запалила сцену "Олімпійського" на концерті до Дня Незалежності України.