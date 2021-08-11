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Відомі українські артисти відмовилися виступити на концерті до Дня Незалежності

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
11 серпня, 16:23
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Зовсім скоро на НСК "Олімпійський" пройде концерт "Незалежність в Нашій ДНК. День Незалежності України". Однак деякі українські артисти відмовилися брати участь у ньому
"Антитіла" та "Бумбокс" відмовилися виступити на концерті до Дня Незалежності
"Антитіла" та "Бумбокс" відмовилися виступити на концерті до Дня Незалежності / Фото: instagram.com/boomboxfamily, facebook.com/antytilaofficial

Після того, як режисерка святкового шоу Катя Царик прояснила скандал з Green Grey, яких прибрали з концерту до Дня Незалежності України, вона прокоментувала, які артисти відмовилися виступати на заході. Режисерка повідомила, що у деяких музикантів вже були заплановані виступи в інших містах, інші ж – просто відмовилися.

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Про це Катя Царик розповіла на одному з українських телеканалів, передає УНН.

Хто з артистів відмовився виступати на концерті до 30-річчя незалежності України?

Катя Царик зізналася, що їй дуже хотілося б бачити на сцені цього дня "Бумбокс", але гурт "коректно відмовився від участі".

Відхилив запрошення і вокаліст Тарас Чубай з рок-гурту "Плач Єремії". Він теж не захотів виступати на благодійному концерті.

Три популярних українських гурти – "Друга ріка", Onuka, "Антитіла" – беруть участь у святкових заходах в інших містах, тому теж не вийдуть на сцену НСК "Олімпійський" 24 серпня.

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Onuka
Onuka / Фото: instagram.com/onukaofficial

Ще один гурт, який не виступить 24 серпня, – Green Grey, з яким організатори вели переговори.

Ми дуже хотіли, щоб Green Grey виступили, ми вели переговори і ми створювали для них номер. Але, на жаль, після виходу в соцмережі відеозвернення одного з учасників, а саме Муріка, щодо мовного закону, нас це все поставило в такий певний шок. Нам здалося це дуже некоректним стосовно цього свята, тому нам довелося розлучитися на це свято, – прокоментувала Катя Царик.

Катя Царик – режисерка концерту до Дня Незалежності України
Катя Царик – режисерка концерту до Дня Незалежності України / Фото: instagram.com/katyatsarik

Раніше повідомлялося, які зірки виступлять на шоу до Дня Незалежності України на "Олімпійському".

Шоу відбудеться на НСК "Олімпійський" о 18:00.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх образити.

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