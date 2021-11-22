Підступи конкурентів та пристрасна боротьба у танці за життя – як пройшов новий ефір Танців зі зірками (відео)

Як пройшов дванадцятий ефір "Танці зі зірками" / Фото: Скріншот з YouTube

У дванадцятому випуску "Танців із зірками" пари виконували перший танець із переможцями минулих сезонів , а другий – на вибір конкурентів. Як завжди, оцінювало танці зіркове журі, у складі якого Влад Яма, Катерина Кухар та Макс Чмерковський. Головною темою ефіру був пекельний бал – учасники перетворилися на найвідоміших негативних кіноперсонажів.

Також учора у новому випуску наймасштабнішого шоу "Маска" претендентом на зняття костюма виявився Кажан. Він склав компанію Порося у фінальному голосуванні.

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Тріо з минулими переможцями

Відкривали вечір Ольга Харлан, Дмитро Дікусар та Санта Дімополус пристрасним віденським вальсом. Танцювальне тріо вийшло на паркет в образах героїв фільму "Ван Хельсинг" – Дмитро приміряв костюм графа Дракули, а дівчата стали його спокусливими дружинами-вампіршами. Судді поставили учасникам 27 балів.

Наступними на паркет вийшли Константин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Вони станцювали ритмічний джаз. Приєднався до пари Ігор Ласточкін, який переміг у "Танцях із зіками" у 2018 році. Судді похвалили їхню акторську гру під час виконання танцю. Але ось Максиму Чмерковському не сподобалося те, що Костянтин та Роксоляна танцюючи, практично не взаємодіяли між собою. В підсумку журі оцінили їхній виступ у 26 балів.

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Далі підкорювати сцену драйвовим ча-ча-ча вийшли Артур Логай, Ганна Кареліна та Ксенія Мішина. У результаті Чмерковський заявив, що буде дуже суворим у цьому випуску та розкритикував пару. На думку члена журі, учасники недостатньо пропрацювали елементи, але Максим все одно вважає їх найсильнішими з усіх. А ось Катерина Кухар жартома сказала, що засмучена, адже думала, що Артур крім своєї дружини та балерини більше нікого до себе не підпускає.

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Танець на вибір конкурентів

Зазначимо, що на другому етапі учасники підготували по три танці, але вони не знали, який із них виконуватимуть. Сьогодні все залежало від вибору їхніх конкурентів, які вирішували – який жанр танцюватимуть пари.

Отже, другий танець – джайф для Артура Логая та Ганни Кареліної обрав Костянтин Войтенко. Пара отримала 29 балів.

Для Ольги Харлан та Дмитра Дікусара Артур Логай вибрав румбу. Партнери ритмічно станцювали та отримали від суддів 27 балів.

Наступними, за рішенням Ольги Харлан, "вбивчу" самбу танцювали Константин Войтенко та Роксоляна Маланчук . Від журі пара здобула 30 балів.

Потім усі учасники билися у "танці за життя" – пікантному танго. Згідно з рішенням головного судді проекту Влада Ями, додаткові бали за цей танець отримали Артур Логай та Ганна Кареліна.

Хто залишив "Танці зі зірками" 21 листопада, дізнайтесь тут.

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