Поліція знайшла зірку Діамантової руки Світлану Світличну

Співробітникам поліції вдалося встановити місце розташування зірки "Діамантової руки". 81-річна акторка знайшлася на зйомках ток-шоу . Про це пише РЕН ТВ.

Світлана Світлична знаходиться у кіностудії на вулиці Ейзенштейна. Вона почувається добре, – сказало джерело.

Світлана Світлична / Фото: Instagram

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Нагадаємо, до поліції про зникнення акторки повідомив її син. Світлична не виходила на зв'язок і в квартирі не з'являлася кілька днів. При цьому документи гроші були на місці. Відомо, що зірка "Діамантової руки" страждає на деменцію.

Після новини про зникнення Світлани Світлічної її друг Іван Ніколаєв заявив, що вона поїхала до родичів і не хоче ні з ким розмовляти. Близькі не коментували слова Ніколаєва.

Що відомо про Світлану Світличну

Зірка та секс-символ радянського кіно народилася в Вірменській РСР у 1940 році. У 19 років вона дебютувала в кіно, а в 1968 зіграла роль фатальної красуні в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

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Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука" / Фото: kino-teatr.ru

У фільмографії Світличної близько 40 картин, серед них: "Стряпуха", "Місце зустрічі змінити не можна", "Їм підкорюється небо".

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