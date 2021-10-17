Російські актори повернулися з космосу: чому їхній політ викликав шквал обурень

Росія раніше запустила в космос перший у світі екіпаж з акторами для зйомок фільму на МКС. Актриса Юлія Пересільд і кінорежисер і актор Клим Шипенко приземлилися на Землю. Розповідаємо, чому їхній політ викликав скандал

Юлія Пересільд і Клим Шипенко повернулися на Землю після польоту у космос / Фото: скриншот

Пересільд і Шипенко вирушили у космос 5 жовтня. Вони прибули на МКС і провели там 12 днів. Екіпаж відправився на космічну станцію заради зйомок фільму "Виклик". Тепер вони успішно повернулися на Землю.

І поки Росія радіє, що стала першою країною, що відправила непрофесійних космонавтів на МКС (Міжнародну космічну станцію), в Мережі багато людей обурюються польотом Юлії та Клима у космос. Є кілька причин, докладніше – читайте далі.

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Фінансове питання

На цей момент точну суму, яку витратили на підготовку екіпажу для польоту, сам політ і зйомки в космосі, поки не розкривають. Як пишуть російські ЗМІ, творці відмовляються озвучувати вартість проєкту, проте в Мережі в деяких джерелах мова йде про два мільярди рублів.

Відомо, що державну підтримку проєкту надає Фонд кіно. Партнерами виступають Перший канал, студія Yellow, Black and White та Роскосмос.

Багатьох росіян обурив той факт, що гроші з держбюджету було витрачено на створення фільму, а разом з тим – задоволення амбіцій перших осіб держави, а не на, наприклад, благодійність та інші потреби населення.

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У космосі пройдуть зйомки фільму "Вызов" / Фото: instagram.com/juliaperesild/

Про це зараз пишуть багато російських блогерів. Наприклад, Олена Міро, яка запропонувала витратити шалені гроші на лікування СМА (спінальної-м'язової атрофії) у дітей.

За моїми прикидками, якби вартість цього запуску витратили на покупку препаратів від СМА, а не на "кінец", то у нас в країні не залишилося б майже жодної дитини з цим страшним діагнозом. Ну, може, трохи й перебільшила, але навіть одне врятоване життя однієї дитини – безцінне, і на мій скромний погляд, важливіше чергового російського кіношедевру! – пише Міро.

Скріншот: Instagram

Зміна планів

Не всі знали про те, що заради польоту Пересільд і Шипенко на МКС довелося повністю міняти план роботи станції: два космонавти залишилися на Землі, а ще двоє, які в зараз працюють на МКС, не змогли відлетіти додому – їхнє повернення відклали. Таким чином на МКС вони проведуть на пів року більше запланованого часу.

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Як пише Lenta.ru, 52-річний космонавт Андрій Бабкін готувався до польоту все життя. Однак тепер чоловік ніколи не побуває у космосі – все через зйомки фільму і польоту Пересільд і Шипенко. Актори полетіли на кораблі, який готувався для польоту Бабкіна та інших професійних космонавтів.

Бабкін довго чекав своєї черги полетіти на МКС, його відправлення на орбіту планувалося восени цього року.

Російський космонавт Андрій Бабкін / Фото: roscosmos.ru

Цим фактом багато росіян теж залишилися незадоволені – Андрій готувався до польоту довгий час, при цьому раніше космонавту кілька разів відмовляли в польоті, але цього разу він мав відправитися на МКС.

Що відомо про фільм?

Жанр фільму "Вызов" – космічна драма. Згідно з сюжетом кінострічки, лікарка протягом місяця змушена готуватися до польоту у космос, щоб врятувати життя астронавта, що знаходиться на МКС (Міжнародній космічній станції). Зйомки тривали 12 днів на МКС, а також продовжуватимуться на Землі.

Юлія Пересільд/Клим Шипенко / Фото: instagram.com/juliaperesild/, instagram.com/klim_shipenko

Амбіції США

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що США також мають намір зняти фільм у відкритому космосі. Для цього Штати почали будувати плани по відправці на орбіту актора Тома Круза на кораблі Crew Dragon.

Повідомлялося, що над виробництвом нової кінокартини, крім Круза, працюватимуть компанія Ілона Маска SpaceX і NASA.

Том Круз / Фото: Getty Images

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