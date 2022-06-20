Помирився з сестрою та записує україномовний альбом: спекотні дні в житті Андрія Данилко

Андрій Данилко дав велике інтерв'ю / Фото: Скріншот із відео

В ефірі національного телемарафону Андрій Данилко, який приголомшив фанів своїм схудненням, анонсував новий альбом Вєрки Сердючки та вразив відвертою правдою про стосунки з своєю сестрою.

Перший україномовний альбом

Як зізнався Данилко, у нього вже є 60 україномовних пісень, які "лежать у столі" та чекають свого часу. За словами артиста, він давно хотів випустити україномовний альбом Вєрки Сердючки.

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Мені б дуже хотілось перший україномовний альбом співачки та акторки Вєрки Сердючку та її мами. Там всі пісні весело-драматичні, це пісні про стосунки, кохання, переживання. Мені здається у них хороший підтекст, мені щось подобається в текстах. Мені здається, що Сердючка українською краще звучить, ніж російською, – поділився артист.

Скріншот YouTube

Примирення з сестрою

У Андрія Данилка є старша сестра Галина Гришко. Проте рідня вже багато років не спілкувалась. А все через те, що свого часу Галина написала на брата заяву до поліції і звинуватила його у викраденні її сина, якого він нібито "хотів продати на органи".

Врешті-решт Данилку вдалось налагодити контакти з сестрою. Як поділився артист, на їхнє примирення вплинула смерть мами – її не стало два роки тому.

Нас помирила, якщо можна так сказати, смерть мами, – розповів артист в інтерв'ю програмі "Вікна-новини".

Андрій Данилко пригадав, що його мати померла, а на наступний день у нього був вихідний. Тоді ж він поїхав у своє місто, зупинився в готелі і потім відбулося примирення.

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Зазначимо, що Галина Гришко – це зведена сестра Данилка від першого шлюбу матері. Вона старша за артиста на 10 років.

Про заборону російської музики в Україні

Андрій Данилко, як і Тіна Кароль, підтримав заборону російського музики у медіа та громадському просторі. За словами артиста, це абсолютно правильне рішення в цілях безпеки.

Це абсолютно вірно. Зараз все дуже загострено. Люди агресивно сприймають, люди не можуть слухати. Це як було з німецькою мовою після війни. Наші бабусі, які були в німецькій окупації, вони німецьку мову навіть чути не могли. Настільки він викликав страх, – додав Данилко.

Раніше ми повідомляли, як Вєрка Сердючка вперше з початку повномасштабної війни запалила на концерті, який пройшов на станції метро "Майдан Незалежності" у Києві. Разом з артисткою була і її зіркова мама.