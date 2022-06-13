Андрій Данилко приголомшив фанів своїм схудненням: "Виглядає як 25 років тому" (фото)

Артист влаштував незвичну фотосесію з "мамою" Вєрки Сердючки у центрі Києва. Пильні шанувальники одразу ж помітили перевтілення зірки

Прихильники засипали компліментами схудлого Андрія Данилка / Фото: instagram.com/v_serduchka

Днями Вєрка Сердючка вперше з початку повномасштабної війни запалила на концерті, який пройшов на станції метро "Майдан Незалежності" у Києві. Разом з артисткою була і її зіркова мама.

Після виступу зірки українського шоу-бізнесу вирішили прогуляти літнім воєнним містом та зробити декілька світлин на пам'ять. Відповідні світлини опубліковані в Instagram.

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Так, Андрій Данилко позував зі сценічною "мамою" Інною Білоконь у підземці та на вулиці.

Андрій Данилко з Інною Білоконь на одній зі станцій метро / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко та Інна Білоконь у ценрі Києва / Фото: instagram.com/v_serduchka

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Цікаво те, що обидва артисти з'явились перед камерою в повсякденних образах без сценічного гриму та одягу.

Зірки влаштували незвичайну фотосесію / Фото: instagram.com/v_serduchka

Данилко та Білоконь на станції метро "Майдан Незалежності" / Фото: instagram.com/v_serduchka

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Така нетипова фотосесія зірок дуже сподобалась фанам:

Андрію та Інно, ви справжні легенди! Ваш талант і сила – вищі за небо!

Неймовірні. Наші. Найкращі.

Обожнюю! Такі якісь зовсім юні. Завжди захоплююсь та любуюсь! Дякую за естетичну насолоду!

OMG! Інна така красуня! Я в Андрія закохана давно.

Скріншот Instagram

Ба більше, чимало фоловерів помітили, як схуд Андрій Данилко. Прихильни у захваті від його нової фігури:)

Ви так пострункішали. Супер виглядаєте.

Андрію 48 років, а він виглядає як 25 років тому, схуд навіть. Однозначно, відьмак і знає секрет вічної молодості.

Пан Андрій так схуд.

Боже, як схуд Андрій Михайлович! Просто половина лишилася! Ану, швидко від'їдатися!

Красунчик.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, ще в березні Андрій Данилко озвучив найстрашніший сценарій для Росії, яка напала на Україну.

До речі, у жовтні Андрію Данилку виповнилось 48 років. З нагоди дня народження ми показували архівні фото улюбленого артиста.