Андрій Данилко приголомшив фанів своїм схудненням: "Виглядає як 25 років тому" (фото)

Днями Вєрка Сердючка вперше з початку повномасштабної війни запалила на концерті, який пройшов на станції метро "Майдан Незалежності" у Києві. Разом з артисткою була і її зіркова мама.
Після виступу зірки українського шоу-бізнесу вирішили прогуляти літнім воєнним містом та зробити декілька світлин на пам'ять. Відповідні світлини опубліковані в Instagram.
Так, Андрій Данилко позував зі сценічною "мамою" Інною Білоконь у підземці та на вулиці.
Цікаво те, що обидва артисти з'явились перед камерою в повсякденних образах без сценічного гриму та одягу.
Така нетипова фотосесія зірок дуже сподобалась фанам:
- Андрію та Інно, ви справжні легенди! Ваш талант і сила – вищі за небо!
- Неймовірні. Наші. Найкращі.
- Обожнюю! Такі якісь зовсім юні. Завжди захоплююсь та любуюсь! Дякую за естетичну насолоду!
- OMG! Інна така красуня! Я в Андрія закохана давно.
Ба більше, чимало фоловерів помітили, як схуд Андрій Данилко. Прихильни у захваті від його нової фігури:)
- Ви так пострункішали. Супер виглядаєте.
- Андрію 48 років, а він виглядає як 25 років тому, схуд навіть. Однозначно, відьмак і знає секрет вічної молодості.
- Пан Андрій так схуд.
- Боже, як схуд Андрій Михайлович! Просто половина лишилася! Ану, швидко від'їдатися!
- Красунчик.
Нагадаємо, ще в березні Андрій Данилко озвучив найстрашніший сценарій для Росії, яка напала на Україну.
До речі, у жовтні Андрію Данилку виповнилось 48 років. З нагоди дня народження ми показували архівні фото улюбленого артиста.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"