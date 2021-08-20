Помолоділа Софія Ротару виступила на Новій хвилі в Сочі (відео)

Софія Ротару виступила на відкритті музичного фестивалю "Нова хвиля" / Фото: instagram.com/about_rotaru/
Кожна поява Софії Ротару на публіці стає приводом для обговорень. Після відпочинку в Італії у співачки вже заплановано кілька концертів. Софія Ротару з'явилася на відкритті музичного фестивалю "Нова хвиля" в Сочі . Співачка прилетіла на фестиваль на запрошення Ігоря Крутого.
Для виходу в світ Софія Ротару вибрала молочне плаття в підлогу в грецькому стилі. Образ доповнив нюдовий макіяж.
Багато зазначили, що Софія Ротару стала виглядати ще молодше. Чутки про пластичні операції артистка не коментує.
Менеджер співачки запевняє, що секрет молодості Ротару дуже простий.
Софія Михайлівна, як і будь-яка артистка, не може собі дозволити є все, що вона хоче. Перед зйомками вона їде на детокс, на чистку організму. Найчастіше це якийсь готель, де вона голодує або харчується, підраховуючи калорії. Дієтологів у неї немає, вона їсть домашні яйця, овочі зі свого городу і все, – сказав менеджер співачки kp.ru.
Зазначається, що крім Софії Ротару на фестивалі "Нова хвиля" візьмуть участь Макс Барських, Ані Лорак та Maruv.
Нагадаємо, 24 серпня Софія Ротару візьме участь у великому концерті на "Олімпійському" до Дня Незалежності України.
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