Помолоділа Софія Ротару виступила на Новій хвилі в Сочі (відео)

Софія Ротару виступила на відкритті музичного фестивалю "Нова хвиля" / Фото: instagram.com/about_rotaru/

Кожна поява Софії Ротару на публіці стає приводом для обговорень. Після відпочинку в Італії у співачки вже заплановано кілька концертів. Софія Ротару з'явилася на відкритті музичного фестивалю "Нова хвиля" в Сочі . Співачка прилетіла на фестиваль на запрошення Ігоря Крутого.

Для виходу в світ Софія Ротару вибрала молочне плаття в підлогу в грецькому стилі. Образ доповнив нюдовий макіяж.

Багато зазначили, що Софія Ротару стала виглядати ще молодше. Чутки про пластичні операції артистка не коментує.

Софія Ротару виступила в Сочі / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Менеджер співачки запевняє, що секрет молодості Ротару дуже простий.

Софія Михайлівна, як і будь-яка артистка, не може собі дозволити є все, що вона хоче. Перед зйомками вона їде на детокс, на чистку організму. Найчастіше це якийсь готель, де вона голодує або харчується, підраховуючи калорії. Дієтологів у неї немає, вона їсть домашні яйця, овочі зі свого городу і все, – сказав менеджер співачки kp.ru.

Зазначається, що крім Софії Ротару на фестивалі "Нова хвиля" візьмуть участь Макс Барських, Ані Лорак та Maruv.

Нагадаємо, 24 серпня Софія Ротару візьме участь у великому концерті на "Олімпійському" до Дня Незалежності України.

Інші новини про співачку: