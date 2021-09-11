Пугачова змінила колір волосся і тепер виглядає молодшою за Галкіна (фото)

72-річна Алла Пугачова, яка нещодавно поховала близького друга, прикувала до себе погляди папарацці на червоній доріжці світського івенту.
Співачка прийшла на прем'єру в темно-сірому костюмі і чорних черевиках, але родзинкою її образу став новий колір волосся.
У Мережі обговорюють, що білявка Примадонна виглядає значно молодшою і їй дуже пасує новий образ.
Свою нову зачіску Алла Борисівна прокоментувала коротко:
Зрідка хочеться чогось іншого.
Нещодавно Пугачова виглядала трохи інакше – її фотографією поділилася подруга співачки Марина Юдашкіна.
Алла Пугачова і Максим Галкін рідко відвідують світські заходи – все свій час пара проводить в заміському будинку, разом зі своїми дітьми. У знаменитостей є дочка Єлизавета та син Гаррі.
Нещодавно повідомлялося, що Філіп Кіркоров купив для дітей квартиру за 13,5 млн доларів по сусідству з Пугачовою – співак придбав апартаменти в одному з елітних житлових комплексів в Москві в районі Арбата.
Квартира являє собою елітний пентхаус площею 537 квадратних метрів.
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