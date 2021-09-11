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Пугачова змінила колір волосся і тепер виглядає молодшою за Галкіна (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 вересня, 11:48
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Алла Пугачова здивувала зміною іміджу на кінопрем'єрі, куди прийшла разом зі своїм чоловіком. Тепер Примадонна білявка
Алла Пугачова похвалилася новим кольором волосся
Алла Пугачова похвалилася новим кольором волосся / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/vpshmagazine

72-річна Алла Пугачова, яка нещодавно поховала близького друга, прикувала до себе погляди папарацці на червоній доріжці світського івенту.

Співачка прийшла на прем'єру в темно-сірому костюмі і чорних черевиках, але родзинкою її образу став новий колір волосся.

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У Мережі обговорюють, що білявка Примадонна виглядає значно молодшою і їй дуже пасує новий образ.

Алла Пугачова і Максим Галкін / Скріншот: instagram.com/vpshmagazine

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Свою нову зачіску Алла Борисівна прокоментувала коротко:

Зрідка хочеться чогось іншого.

Нещодавно Пугачова виглядала трохи інакше – її фотографією поділилася подруга співачки Марина Юдашкіна.

Алла Пугачова з подругами / Фото: instagram.com/marinayudashkina
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Алла Пугачова і Максим Галкін рідко відвідують світські заходи – все свій час пара проводить в заміському будинку, разом зі своїми дітьми. У знаменитостей є дочка Єлизавета та син Гаррі.

Нещодавно повідомлялося, що Філіп Кіркоров купив для дітей квартиру за 13,5 млн доларів по сусідству з Пугачовою – співак придбав апартаменти в одному з елітних житлових комплексів в Москві в районі Арбата.

Квартира являє собою елітний пентхаус площею 537 квадратних метрів.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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