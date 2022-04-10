Росте красень! Дмитро Шепелєв показав рідкісне фото зі сином від Жанни Фріске

Єдиному синові російської виконавиці Жанни Фріске Платону вже вісім років. Хлопчик пішов стопами мами і теж захоплюється музикою

Дмитро Шепелєв показав рідкісне фото із сином Жанни Фріске / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Загальний син Жанни Фріске і Дмитра Шепелєва Платон зовсім дорослий. Дивлячись на хлопчика, все більше шанувальників схиляються до того, що він схожий на свою зіркову маму.

Більш того, схожий Платон на Жанну Фріске і у своїх захопленнях. Зараз хлопчик займається музикою та грає на гітарі.

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Рідкісним фото за улюбленим заняттям сина поділився Дмитро Шепелєв у своєму Instagram-акаунті.

Скріншот – instagram.com/dmitryshepelev

Сьогодні він мені каже, що він як я не ділить пісню на хорошу чи погану, а "пірнає" в неї і розбирає, що в ній і як, а ще думає про те, як він міг би зробити її кращою. Як цікаво?! Мені таке ніколи на думку не спадало. Похвалив! Абсолютно музичний підхід, – розповів про музичне хобі Платона Шепелєв.

Зараз спадкоємець Фріске мріє стати рок-зіркою та присвятити себе музиці, а родина його всіляко підтримує.

Нагадаємо, що зараз Платон живе з Шепелєвим та його дружиною, а також зі зведеним братом та донькою дружини Шепелєва від першого шлюбу. Діти та мачуха порозумілися з 8-річним хлопчиком і відмінно ладнають.

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Раніше стало відомо, що у родині Фріске трапилося поповнення. сестра Жанни народила первістка за допомогою процедури ЕКЗ .