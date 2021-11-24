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Батьки Фріске знову судитимуться з Шепелєвим через нерухомість

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 09:09
В закладинки
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Війна між батьками Жанни Фріске та її громадянським чоловіком Дмитром Шепелєвим триває. Усі шість років після смерті співачки вони судяться за спадщину Жанни
Батьки Жанни Фріске знову судитимуться з Дмитром Шепелєвим
Батьки Жанни Фріске знову судитимуться з Дмитром Шепелєвим / Фото: Instagram

Цього разу батьки Жанни Фріске вимагає заборонити Дмитру Шепелєву розпоряджатися часткою онука Платона в одній із московських квартир.

Як пише StarHit, Володимир та Ольга Фріске мають намір боротися в апеляції за двокімнатну квартиру площею 88 квадратів, вартість якої 24 мільйони рублів (приблизно 327 тисяч доларів).

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18 листопада слухалася справа про поновлення терміну на подання скарги з боку Фріске на рішення суду першої інстанції. Термін поновили, скарга подана. Дата розгляду поки що не призначена , – прокоментували у Хамовницькому районному суді.

Батьки Фріске хочуть заборонити Шепелєву розпоряджатися часткою Платона у квартирах співачки
Батьки Фріске хочуть заборонити Шепелєву розпоряджатися часткою Платона у квартирах співачки / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, скріншот

Нагадаємо, всі ці шість років Дмитро Шепелєв та рідні Жанни Фріске продовжують з'ясовувати стосунки . Родичі спочатку звинувачували одне одного у крадіжці грошей з рахунку фонду, який допомагав Жанні, а потім почали боротися за Платону у квартирі Фріске. Нещодавно Володимир та Ольга Фріске судилися із Дмитром Шепелєвим через квартиру їхньої покійної дочки. Батько та мати покійної співачки вимагали заборонити її цивільному чоловікові здійснювати угоди з часткою їхнього онука Платона – ведучий хоче продати третину квартири, яка належить дитині. Суд став на бік Дмитра.

Володимир також скаржиться, що Шепелєв не дає їм бачитися з онуком Платоном. Журналістам Фріске розповів, що Шепелєв суворий у вихованні сина і забороняє йому користуватися соцмережами. На думку батька співачки, телеведучий боїться, що якщо Платон почне спілкуватися з дідусем та бабусею, він у ту ж мить втече до них.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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