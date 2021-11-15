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Пугачова не винна? Автор хітів Примадонни відповіла на чутки, чи руйнувала співачка чужі кар'єри

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 11:20
В закладинки
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Нещодавно екссолістка гурту "Міраж" Наталія Гулькіна заявила, що Алла Пугачова одним дзвінком могла поставити хрест на майбутньому будь-якого виконавця
Любаша прокоментувала чутки, що Алла Пугачова мала вплив на російський шоу-бізнес
Любаша прокоментувала чутки, що Алла Пугачова мала вплив на російський шоу-бізнес / Фото: Instagram

Чутки про вплив Алли Пугачової на російський шоу-бізнес не вщухають. Продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін запевняє, співачка справді боролося з конкурентами , Але вибірково.

Любаша – автор таких хітів Алли Пугачової "Кафешка", "Будь или не будь" не вірить у чутки про зруйновані кар'єри артистів через Примадонну.

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Це їхні особисті історії, але не треба звалювати свою власну слабкість на Пугачову. Якщо людина вперта, вона себе знайде. Не виходить пробитися як співак, спробуй робити аранжування, йди в театр, в мюзикли, в оперету, в кіно: талант може себе в різних напрямках проявити. Тому не варто звинувачувати інших — намагайся реалізуватися сам, шукай вільну дорогу, – сказала Любаша в інтерв'ю журналістам StarHit.

Любаша розповіла про початок роману Алли Пугачової та Максима Галкіна
Любаша розповіла про початок роману Алли Пугачової та Максима Галкіна / Фото: скриншот

Нагадаємо, зовсім недавно екссолістка гурту "Міраж" Наталія Гулькіна заявила , що Алла Борисівна завдяки своїм зв'язкам могла поставити хрест у майбутньому будь-якого виконавця. Неугодного артиста просто переставали запрошувати до участі у програмах на телебаченні. Сама Пугачова вже відреагувала на звинувачення. Вона все заперечує та радить шанувальникам не вірити чуткам.

Після скандалу, що вибухнув, Гулькіна заявила, що інші артисти в приватних бесідах підтверджують її слова, але більшість публічно бояться про це говорити . Зірка минулих років пообіцяла надати докази , що Пугачова свого часу впливала на кар'єру інших артистів

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Нагадаємо, ходили чутки, що свого часу Алла Борисівна зіпсувала кар'єру Валентини Легкоступової, Ольги Зарубіної, Ліки Стар, Михайла Муромова.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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