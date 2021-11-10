Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!

Безос vs Ді Капріо

Гра в кальмара 2

Новий Холостяк

Ротару та Крим

Шоу "Маска". Сезон 2

Хаєк і привиди
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

СБУ пояснила чому Галкіна внесли до чорного списку

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 22:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий російський комік та пародист тепер не може вільно перетинати кордон України. Через те, що артист шкодить національній цілісності, його занесли до чорного списку
Що Максиму Галкіну подарували на день народження
Що Максиму Галкіну подарували на день народження / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Мінкульт за поданням СБУ вніс Максима Галкіна, якого висміяли за "жіночу" рекламу в Instagram, до переліку осіб, які загрожують суверенітету України. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Санкції стосовно чоловіка Алли Пугачової діють із середи, 3 листопада. Станом на сьогоднішній день у чорному списку перебувають 259 діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Реклама

Максим Галкін
Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

До сьогодні в держструктурі не пояснювали внесення пародиста до чорного списку, але тепер у Мікульті пояснили причини такого рішення:

Підставою для внесення до списку цього іноземця є достатні дані щодо його діяльності на шкоду Україні. А зокрема – спрямованої на провокування сепаратистських настроїв, створення умов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини України країною-агресором та інше, – йдеться у документі.

Тепер Галкіну повністю буде заборонено в'їзд до нашої країни, а також фільми та мюзикли за його участю не можна буде транслювати українським телебаченням.

Реклама

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти