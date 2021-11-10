СБУ пояснила чому Галкіна внесли до чорного списку

Мінкульт за поданням СБУ вніс Максима Галкіна, якого висміяли за "жіночу" рекламу в Instagram, до переліку осіб, які загрожують суверенітету України. Про це повідомили у прес-службі відомства.
Санкції стосовно чоловіка Алли Пугачової діють із середи, 3 листопада. Станом на сьогоднішній день у чорному списку перебувають 259 діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці України.
Далі по темі
До сьогодні в держструктурі не пояснювали внесення пародиста до чорного списку, але тепер у Мікульті пояснили причини такого рішення:
Підставою для внесення до списку цього іноземця є достатні дані щодо його діяльності на шкоду Україні. А зокрема – спрямованої на провокування сепаратистських настроїв, створення умов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини України країною-агресором та інше, – йдеться у документі.
Тепер Галкіну повністю буде заборонено в'їзд до нашої країни, а також фільми та мюзикли за його участю не можна буде транслювати українським телебаченням.
Читайте також:
- Співачки Пелагеї заборонили в'їзд в Україну. Вона кілька разів відвідувала окупований Крим.
- У СБУ підтвердили, що Кіркорову заборонили в'їзд до України.