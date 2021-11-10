СБУ пояснила чому Галкіна внесли до чорного списку

Відомий російський комік та пародист тепер не може вільно перетинати кордон України. Через те, що артист шкодить національній цілісності, його занесли до чорного списку

Що Максиму Галкіну подарували на день народження / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Мінкульт за поданням СБУ вніс Максима Галкіна, якого висміяли за "жіночу" рекламу в Instagram, до переліку осіб, які загрожують суверенітету України. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Санкції стосовно чоловіка Алли Пугачової діють із середи, 3 листопада. Станом на сьогоднішній день у чорному списку перебувають 259 діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці України.

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Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

До сьогодні в держструктурі не пояснювали внесення пародиста до чорного списку, але тепер у Мікульті пояснили причини такого рішення:

Підставою для внесення до списку цього іноземця є достатні дані щодо його діяльності на шкоду Україні. А зокрема – спрямованої на провокування сепаратистських настроїв, створення умов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини України країною-агресором та інше, – йдеться у документі.

Тепер Галкіну повністю буде заборонено в'їзд до нашої країни, а також фільми та мюзикли за його участю не можна буде транслювати українським телебаченням.

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