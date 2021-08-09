Потап зачарував Мережу фотографією з Каменських: Будуть найкрасивіші діти

Потап поділився спільною світлиною із Настею Каменських / Фото: instagram.com/realpotap
На кадрах з відпочинку Олексій Потапенко та його дружина, яка нещодавно засвітила фігуру в мікро-купальнику, зображені під час прогулянки на катері.
NK обрала дуже гарячий образ із спідницею і укороченою блузою, що підкреслює її талію, а Потап одягнув темно-синю сорочку.
У підписі до фото продюсер зворушливо зізнався Каменських в любові:
Кожна секунда, яку ми проводимо разом, робить нас сильнішими і наші почуття глибшими, люблю тебе, моя королева веснянок!
Настя також запостила в сторіс свій аутфіт, додавши до образу темні сонцезахисні окуляри.
Фоловери Насті і Потапа написали їм в коментарях багато приємних слів, зазначивши, що у зірок будуть дуже гарні діти:
- "Скоро у вас з'являться красиві і милі діти"
- "Приклад щасливого сімейного життя"
- "Яка вона неймовірна, твоя дружина!"
Каменських в інтерв'ю говорила, що шанувальники дуже часто нагадують їй про дітей, а вона хотіла б стати мамою найближчим часом. Та поки цього не сталося.
Нещодавно Настя Каменських зі своїм чоловіком Потапом і друзями вирушили у відпустку. У Хорватії вони катаються на велосипедах, водному транспорті, і, звичайно ж, діляться численними фото в соцмережах.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:
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