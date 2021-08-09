Потап зачарував Мережу фотографією з Каменських: Будуть найкрасивіші діти

Шанувальники Насті і Потапа дуже чекають, коли у пари вже з'являться діти. У коментарях під кожним новим фото закоханих їм про це нагадують

Потап поділився спільною світлиною із Настею Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

На кадрах з відпочинку Олексій Потапенко та його дружина, яка нещодавно засвітила фігуру в мікро-купальнику, зображені під час прогулянки на катері.

NK обрала дуже гарячий образ із спідницею і укороченою блузою, що підкреслює її талію, а Потап одягнув темно-синю сорочку.

У підписі до фото продюсер зворушливо зізнався Каменських в любові:

Кожна секунда, яку ми проводимо разом, робить нас сильнішими і наші почуття глибшими, люблю тебе, моя королева веснянок!

Настя також запостила в сторіс свій аутфіт, додавши до образу темні сонцезахисні окуляри.

Настя Каменських поділилася фото з відпочинку / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Фоловери Насті і Потапа написали їм в коментарях багато приємних слів, зазначивши, що у зірок будуть дуже гарні діти:

"Скоро у вас з'являться красиві і милі діти"

"Приклад щасливого сімейного життя"

"Яка вона неймовірна, твоя дружина!"

Скріншот: instagram.com/realpotap

Каменських в інтерв'ю говорила, що шанувальники дуже часто нагадують їй про дітей, а вона хотіла б стати мамою найближчим часом. Та поки цього не сталося.

Скріншот: instagram.com/realpotap

Нещодавно Настя Каменських зі своїм чоловіком Потапом і друзями вирушили у відпустку. У Хорватії вони катаються на велосипедах, водному транспорті, і, звичайно ж, діляться численними фото в соцмережах.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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