Каменських оголилася в басейні, але фани засмутилися: Воду даремно заблюрили (фото)

Настя Каменських – одна з тих, хто любить ранкові ритуали і робить цей час доби особливим. Зірка любить робити ранкові пробіжки або іншу фізичну активність, наприклад, плавання

Настя Каменських плаває в басейні вранці / Фото: instagram.com/kamenskux

Цього ранку співачка Настя Каменських, яка раніше взяла участь в конкурсі на найкращий купальник серед зірок, вирішила освіжитися в басейні, де зробила чарівне фото. Артистка позувала напівоголеною, грайливо усміхаючись на камеру.

Знімком співачка поділилася у своєму Instagram-акаунті. Тільки ділянку фото, де видна оголена частина тіла співачки та слід від засмаги, вона заблюрила в фоторедакторі.

Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, що прокидається після ночі. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку. І не поспішаючи зустріти новий день, – написала співачка.

Настя Каменських позувала напівоголеною в басейні / Фото: instagram.com/kamenskux

Шанувальники й колеги Насті Каменських не встояли від жартів щодо розмитої ділянки, яку вони жартома назвали "каламутною водою". І якщо на інших подібних фотографіях співачці нерідко пишуть, що вони занадто відверті, то на цей раз кадр здався їм навпаки, занадто нечітким.

"Настю, поміняйте фільтр в басейні. Вода каламутна"

"Занадто розмито"

"А водичку то даремно заблюрили"

"Занадто гарно"

"Ну яка ж ви красива і чарівна"

"Наша Лопес"

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських про те, як вона ризикувала під час фільмування кліпу:

Раніше шанувальники не впізнали Настю Каменських, коли вона змінила зачіску.