Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Фединчик вибачився

Дізель шоу и расизм

Хто така Кітті Спенсер

У кого купальник кращий

MELOVIN погрожували

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Каменських оголилася в басейні, але фани засмутилися: Воду даремно заблюрили (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
27 липня, 18:23
Копіювати лінк
Настя Каменських – одна з тих, хто любить ранкові ритуали і робить цей час доби особливим. Зірка любить робити ранкові пробіжки або іншу фізичну активність, наприклад, плавання
Настя Каменських плаває в басейні вранці
Настя Каменських плаває в басейні вранці / Фото: instagram.com/kamenskux

Цього ранку співачка Настя Каменських, яка раніше взяла участь в конкурсі на найкращий купальник серед зірок, вирішила освіжитися в басейні, де зробила чарівне фото. Артистка позувала напівоголеною, грайливо усміхаючись на камеру.

Знімком співачка поділилася у своєму Instagram-акаунті. Тільки ділянку фото, де видна оголена частина тіла співачки та слід від засмаги, вона заблюрила в фоторедакторі.

Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, що прокидається після ночі. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку. І не поспішаючи зустріти новий день, – написала співачка.

Настя Каменських позувала напівоголеною в басейні
Настя Каменських позувала напівоголеною в басейні / Фото: instagram.com/kamenskux

Шанувальники й колеги Насті Каменських не встояли від жартів щодо розмитої ділянки, яку вони жартома назвали "каламутною водою". І якщо на інших подібних фотографіях співачці нерідко пишуть, що вони занадто відверті, то на цей раз кадр здався їм навпаки, занадто нечітким.

  • "Настю, поміняйте фільтр в басейні. Вода каламутна"
  • "Занадто розмито"
  • "А водичку то даремно заблюрили"
  • "Занадто гарно"
  • "Ну яка ж ви красива і чарівна"
  • "Наша Лопес"

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських про те, як вона ризикувала під час фільмування кліпу:

Раніше шанувальники не впізнали Настю Каменських, коли вона змінила зачіску.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Підтримуєте повернення до колишніх?
Новий колишній Джей Ло
Всі обговорюють
Машу Полякову захейтили в Мережі за пісню з матюками
Бути в курсі
Цитата дня

8 років тому я прийняв для себе рішення не публікувати фотографії зі старшим сином Платоном. Тоді на це було кілька вагомих причин, головна з яких - моє бажання захистити його від пильної уваги ... Минув час і я розумію, що він більше не потребує цього захисту. Він дорослий, яскравий, талановитий хлопчик. І я радий познайомити вас з ним.

Дмитро Шепелєв ведучий
Шепелєв показав обличчя сина від Фріске
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти