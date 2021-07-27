Каменських оголилася в басейні, але фани засмутилися: Воду даремно заблюрили (фото)

Цього ранку співачка Настя Каменських, яка раніше взяла участь в конкурсі на найкращий купальник серед зірок, вирішила освіжитися в басейні, де зробила чарівне фото. Артистка позувала напівоголеною, грайливо усміхаючись на камеру.
Знімком співачка поділилася у своєму Instagram-акаунті. Тільки ділянку фото, де видна оголена частина тіла співачки та слід від засмаги, вона заблюрила в фоторедакторі.
Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, що прокидається після ночі. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку. І не поспішаючи зустріти новий день, – написала співачка.
Шанувальники й колеги Насті Каменських не встояли від жартів щодо розмитої ділянки, яку вони жартома назвали "каламутною водою". І якщо на інших подібних фотографіях співачці нерідко пишуть, що вони занадто відверті, то на цей раз кадр здався їм навпаки, занадто нечітким.
- "Настю, поміняйте фільтр в басейні. Вода каламутна"
- "Занадто розмито"
- "А водичку то даремно заблюрили"
- "Занадто гарно"
- "Ну яка ж ви красива і чарівна"
- "Наша Лопес"
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських про те, як вона ризикувала під час фільмування кліпу:
Раніше шанувальники не впізнали Настю Каменських, коли вона змінила зачіску.