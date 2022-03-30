Потапу погрожують рашисти через його позицію – він, як завжди, креативно відповів

Потап за словом до кишені не лізе / Фото: открытые источники

Понад місяць в Україні йде війна, яку розпочала Росія проти українського народу Кожен зараз веде боротьбу на своєму фронті. Артисти – хто у ЗСУ та теробороні, а хто на інформаційному полі – наближають нашу перемогу. За правду про російське вторгнення, критику кривавого режиму та російських зірок, які його підтримують, на наших зірок сиплеться критика, але їм на це байдуже. Серед них Олексій Потапенко.

Український репер та продюсер вступався за Макса Барських, нещадно критикував Ольгу Бузову, відповідав на пропаганду Сергію Безрукову. Нещодавно він на сторінці в інстаграмі повідомив, що йому вкотре загрожують. Як завжди, Потап за словом у кишеню не ліз і відповів шантажистам.

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Дорогі Шантажисти! У мене Вам є кілька пропозицій! Не зрозумійте хибно, але! Якщо ви шантажуєте мене і погрожуєте, спробуйте робити це не з російських номерів телефонів. Друге, якщо не вдається відправити з українського, то хоча б пишіть українською. Якщо не виходить ні те, ні інше, то прошу вас використати правильний прапор та символіку – у вашому випадку підійде російський прапор та фашистка свастика. І четверте, найголовніше, вибачте, але Вам доведеться зачекати. По-перше, я дуже зайнятий, як і всі мої друзі-націоналісти, а таких більше 40 мільйонів, тим, що ми боремося з вашими окупантами-фашистами, а по-друге, вас дуже багато, не могли б ви самоорганізуватися і стати в чергу. Щиро дякую за розуміння! СЛАВА УКРАЇНІ!

Ми впевнені, що невдовзі кожен, хто підтримує кривавий режим Путіна, відповість за свої слова та дії. Ми продовжуємо захоплюватися нашими захисниками та вірити у швидку перемогу!

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