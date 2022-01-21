Пощастило, що ми встигли: Синтія Ніксон підтримала "скасування" Кріса Нота у фінальній серії "І просто так"

Ситуація з "відміною" Кріса Нота накалюється / Фото: открытые источники

В останні кілька тижнів у Голлівуді спалахнув скандал небачених масштабів. Відразу чотири жінки звинуватили актора серіалу "Секс і місто" Кріса Нота у домаганнях . Наразі ще немає жодних доказів, але кар'єра актора вже пішла на спад. І цього тижня повідомили, що з фінального епізоду серіалу "І просто так", де був задіяний Кріс Нот, була вирізана сцена з ним.

На цю подію вже є реакція Синтії Ніксон, виконавиці ролі Міранди. З її слів, вона повністю підтримує таке рішення творців.

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Синтія Ніксон одобрила видалення Кріса Нота зі фінальної серії "І просто так" / Фото: Instagram

Я думаю, нам дуже пощастило, що ці зміни вдалося внести, і тепер ми дуже пишаємось нашим шоу,

- про це вона розповіла в інтерв'ю Entertainment Tonight.

Кріса Нота вирізали з фінальної серії серіалу / Фото: Instagram

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Сам же Кріс Нот раніше коментував ситуацію зі звинуваченнями, сказавши, що всі розповіді — брехня. Правду покаже судовий розгляд.

Ми продовжуємо стежити, як складатиметься ситуація далі.

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