Повезло, что мы успели: Синтия Никсон поддержала "отмену" Криса Нота в финальной серии "И просто так"

Ситуация с "отменой" Криса Нота накаляется / Фото: открытые источники
В последние несколько недель в Голливуде разгорелся скандал невиданных масштабов. Сразу четыре женщины обвинили актера сериала "Секс в большом городе" Криса Нота в домогательствах. На данный момент еще нет никаких доказательств, но карьера актера уже пошла под откос. И на этой неделе сообщили, что из финального эпизода сериала "И просто так", где был задействован Крис Нот, была вырезана сцена с ним.
На это событие уже появилась реакция Синтии Никсон, исполнительницы роли Миранды. По ее словам, она полностью поддерживает такое решение создателей.
Я думаю, нам очень повезло, что эти изменения удалось внести, и теперь мы очень гордимся нашим шоу,
— об этом она рассказала в интервью Entertainment Tonight.
Что касается самого Криса Нота, ранее он комментировал ситуацию с обвинениями, сказав, что все рассказы — ложь. Правду же покажет судебное разбирательство.
Мы продолжаем следить, как будет складываться ситуация далее.
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