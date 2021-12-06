Позитив зізнався, що зараз відбувається у його особистому житті після розлучення

Олексій Завгородній розповів про особисте життя після розлучення / Фото: instagram.com/positiff

Солісту гурту Mozgi Позитиву вже приписували роман із Мішель Андраде, але співак все спростовує. Наразі артист приділяє багато часу музиці. Про це повідомляє "Новий канал".

На побачення я не ходжу. Зараз дуже зайнятий роботою над собою та своїм сольним альбомом. Можу сказати, що в мене побачення з музикою та зі студією. Звичайно, якщо хтось мене запросить, то із задоволенням піду. Але зараз мені не самотньо, непогано, я точно не в активному пошуку. Просто почуваюся комфортно і поринув у творчість. Це плюс після розлучення: ти можеш зайнятися собою. У стосунках ділиш і час, і енергію 50 на 50. А тепер дещо інакше, – зізнався Олексій Завгородній.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

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Проте артист зазначає, що відкритий до нових знайомств

Завжди готовий! Це буде важко, звісно, тому що я складний чоловік. В принципі, з усіма творчими людьми нелегко, – розповів Позитив.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Позитива чесно відповіла на питання про розлучення. Вона зізналася, що пара вже кілька років не жила разом. Ініціатором розлучення стала Ганна.

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