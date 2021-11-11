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Коли насправді розійшлися та чи була зрада: ексдружина Позитива чесно про розлучення

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 11:30
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Ексдружина Позитиву Анна Андрійчук дала ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна"
Ексдружина Позитива прокоментувала популярні чутки про розлучення зі співаком
Ексдружина Позитива прокоментувала популярні чутки про розлучення зі співаком / Фото: скриншот

Про те, що Позитив (Олексій Завгородній) та його ексдружина Аанна Андрійчук розлучилися , стало відомо наприкінці квітня цього року. Але виявляється, пара вже кілька років не жила разом. За словами Ані, це і стало початком кінця.

Ми ж роз'їхалися, щоб зробити паузу, пожити окремо та зрозуміти взагалі who з who, – розповіла ексдружина Позитиву в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня намагалися врятувати стосунки
Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня намагалися врятувати стосунки / Фото: instagram.com/annchuk/

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Ініціатором розлучення стала Аня.

Це боляче, це складний переломний момент. Особливо коли я прийняла рішення, що треба вже відпускати одне одного, щоб кожен був щасливим окремо. Тоді був стан, коли ти почуваєшся на повному дні. Це боляче. Це дуже боляче, – зізналася Андрійчук.

Якийсь час у Мережі ходили чутки, що причиною остаточного розставання пари став роман Позитива з танцівницею Юлією Сахневич.

Ну, якщо була інша жінка, то це вже буде на совісті Льоші. Але я про це нічого не знаю . Чутки та плітки в шоу-бізнесі весь час ходять. Все життя Льоші приписують якісь романи. Я б не вірила всьому. Вони танцювали разом, вони були в одному проєкті, – відповіла Анна.

Ексдружина Позитива прокоментувала чутки про роман екс-чоловіка з танцівницею Юлею Сахневич
Ексдружина Позитива прокоментувала чутки про роман екс-чоловіка з танцівницею Юлею Сахневич / Фото: instagram.com/annchuk/

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В інтерв'ю "Зірковому шляху" Аня Андрійчук ексклюзивно зізналася, що лише два місяці тому вони із Позитивом офіційно оформили розлучення.

Можу сказати, що нарешті на 100% моє серце відкрите та вільно. Я зараз щаслива жінка, яка, напевно, готова вже до кохання, – зізналася ексдружина Позитива.

Нагадаємо, Анна Андрійчук та Олексій Завгородній почали зустрічатися, коли їм було по 15 років. 2013 року вони узаконили свої відносини. У своїх інтерв'ю артист неодноразово зізнавався, що вдячний дружині за те, що була поруч у різні періоди життя.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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