Причиною смерті Віллі Гарсона став рак

Відома причина смерті Віллі Гарсона / Фото: Колаж: Сьогодні
Першим про смерть Віллі Гарсона повідомив його прийомний син Натан в минулу середу. Тоді причину, по якій помер виконавець ролі близького друга Керрі Бредшоу – Стенфорд Блетч в серіалі "Секс і місто", не називали.
Водночас ЗМІ писали, що Віллі Гарсон кілька років боровся з раком.
У некролозі, опублікованому New York Times, повідомляється, що Гарсона скосив рак підшлункової залози.
Колеги Віллі Гарсона по знімальному майданчику дуже тепло відгукуються про актора.
У мене не могло бути більш блискучого телевізійного партнера. Я спустошений і просто переповнений сумом, – написав у Twitter Маріо Кантоні, який зіграв чоловіка Гарсона в "Секс і місто".
За свою кар'єру Віллі Гарсон зіграв більше 75 ролей в кіно і на телебаченні. Також Віллі з'явився в серіалах "Білий комірець", "Друзі", "Квантовий стрибок", "Твін Пікс", "Секретні матеріали", комедії "День бабака". Але досі найголовнішою його роллю залишається персонаж Стен Блетч в "Секс і місто".
Цю роль Гарсон грав шість сезонів, він також виконав роль у фільмах "Секс і місто" та "Секс і місто 2" і знімався в майбутньому продовженні серіалу для HBO Max під назвою And Just Like That...
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