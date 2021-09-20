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Відео дня: дивіться тизер перезапуску Секс і місто

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 13:27
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Канал HBO Max випустив короткий ролик продовження серіалу про чотирьох подруг, який вийде на екрани до кінця цього року
Вийшов тизер серіалу And Just Like That...
Вийшов тизер серіалу And Just Like That... / Фото: HBO

Точна дата прем'єри And Just Like That... поки не анонсована. Очікується, що продовження фільму "Секс і місто" буде складатися з десяти нових епізодів, кожен з яких триватиме по 30 хвилин.

У тізері, опублікованому в Instagram-акаунті серіалу, показали Керрі (Сара Джессіка Паркер), Шарлотту (Крістен Девіс), Міранду (Синтія Ніксон), а також містера Біга (Кріс Норт).

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Нагадаємо, що в майбутньому продовженні культового серіалу "Секс і місто" – And Just Like That – буде лише три героїні.

Після того як Кім Кеттролл відмовилася від зйомок, на заміну їй прийшла інша акторка і нова героїня. Знамениту трійку доповнила 50-річна Ніколь Арі Паркер.

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Вона зіграє роль Лізи Тодд Векслер – мами трьох дітей і режисерки-документалістки.

Нещодавно в Мережі з'явилися фото головних героїв фільму "Секс і місто" – містер Біг і Керрі Бредшоу з'ясовували стосунки прямо посеред вулиці Нью-Йорка.

Культовий серіал "Секс і місто" повертається – дивіться відео:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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