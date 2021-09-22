Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Динамо: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Суд Пітта і Джолі

Петиція Кондратюка

Ротару напоїли

Зеленьска в школі

Скандал з Безрук

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Яким ми запам'ятаємо друга Керрі – Стенфорда Блетча. 7 зворушливих фото з Сексу і місто

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
22 вересня, 13:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський актор Віллі Гарсон знявся в понад пів сотні проєктах і хоча в основному грав другорядні ролі, його персонажі завжди були яскравими і цікавими для глядачів
Помер Уіллі Гарсон - виконавець ролі Стенфорда Блетч в серіалі "Секс у великому місті"
Помер Уіллі Гарсон - виконавець ролі Стенфорда Блетч в серіалі "Секс у великому місті" / Фото: Getty Images, Pinterest

Сьогодні пішов з життя 57-річний актор Віллі Гарсон – виконавець ролі друга-гея Керрі Бредшоу та її подруг, Стенфорда Блетча в серіалі "Секс і місто".

Крім дотепного і, часом, незвичайного гумору, його персонаж радував глядачів екстравагантним стилем. Без Стенфорда Блетча важко уявити цей культовий серіал і так сталося, що Віллі Гарсон все-таки встиг знятися в продовженні проєкту.

Реклама

За свою кар'єру Віллі Гарсон зіграв понад 75 ролей в кіно і на телебаченні. Також Віллі з'явився в серіалах "Білий комірець", "Друзі", "Квантовий стрибок", "Твін Пікс", "Секретні матеріали", комедії "День бабака". Але досі найголовнішою його роллю залишається персонаж Стен в "Сексі та місто".

Яким був Віллі Гарсон в амплуа друга Керрі Бредшоу – пропонуємо згадати в семи зворушливих кадрах зі зйомок.

Актор Віллі Гарсон і Сара Джессіка Паркер знімають сцену біля церкви Святого Марка в Іст-Віллідж, в Нью-Йорку (2003 рік)
Актор Віллі Гарсон і Сара Джессіка Паркер знімають сцену біля церкви Святого Марка в Іст-Віллідж, в Нью-Йорку (2003 рік) / Фото: Getty Images

Реклама

Віллі Гарсон, Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл і Синтія Ніксон на зйомках третього сезону серіалу
Віллі Гарсон, Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл і Синтія Ніксон на зйомках третього сезону серіалу "Секс і місто" / Фото: Getty Images

Стенфорд Блетч в серіалі "Секс і місто"
Стенфорд Блетч в серіалі "Секс і місто" / Фото: Pinterest

Керрі Бредшоу і Стенфорд Блетч
Керрі Бредшоу і Стенфорд Блетч / Фото: HBO

Реклама

Віллі Гарсон в ролі Стенфорда Блетч
Віллі Гарсон в ролі Стенфорда Блетч / Фото: Pinterest

Сара Джессіка Паркер і актор Віллі Гарсон за кадром на зйомках серіалу
Сара Джессіка Паркер і актор Віллі Гарсон за кадром на зйомках серіалу "Секс і місто" у 2007 році в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Віллі Гарсон на зйомках продовження серіалу "Секс і місто"
Сара Джессіка Паркер і Віллі Гарсон на зйомках продовження серіалу "Секс і місто" / Фото: Getty Images

Дізнайтеся інші новини про акторів кіно і серіалів:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
У Наташі Корольової є дворічна дочка!
Ого!
Прем'єра
Найкращі серіали за версією "Еммі-2021"
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти