Яким ми запам'ятаємо друга Керрі – Стенфорда Блетча. 7 зворушливих фото з Сексу і місто

Американський актор Віллі Гарсон знявся в понад пів сотні проєктах і хоча в основному грав другорядні ролі, його персонажі завжди були яскравими і цікавими для глядачів
Помер Уіллі Гарсон - виконавець ролі Стенфорда Блетч в серіалі "Секс у великому місті" / Фото: Getty Images, Pinterest
Сьогодні пішов з життя 57-річний актор Віллі Гарсон – виконавець ролі друга-гея Керрі Бредшоу та її подруг, Стенфорда Блетча в серіалі "Секс і місто".
Крім дотепного і, часом, незвичайного гумору, його персонаж радував глядачів екстравагантним стилем. Без Стенфорда Блетча важко уявити цей культовий серіал і так сталося, що Віллі Гарсон все-таки встиг знятися в продовженні проєкту.
За свою кар'єру Віллі Гарсон зіграв понад 75 ролей в кіно і на телебаченні. Також Віллі з'явився в серіалах "Білий комірець", "Друзі", "Квантовий стрибок", "Твін Пікс", "Секретні матеріали", комедії "День бабака". Але досі найголовнішою його роллю залишається персонаж Стен в "Сексі та місто".
Яким був Віллі Гарсон в амплуа друга Керрі Бредшоу – пропонуємо згадати в семи зворушливих кадрах зі зйомок.
Актор Віллі Гарсон і Сара Джессіка Паркер знімають сцену біля церкви Святого Марка в Іст-Віллідж, в Нью-Йорку (2003 рік) / Фото: Getty Images
Віллі Гарсон, Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл і Синтія Ніксон на зйомках третього сезону серіалу "Секс і місто" / Фото: Getty Images
Стенфорд Блетч в серіалі "Секс і місто" / Фото: Pinterest
Керрі Бредшоу і Стенфорд Блетч / Фото: HBO
Віллі Гарсон в ролі Стенфорда Блетч / Фото: Pinterest
Сара Джессіка Паркер і актор Віллі Гарсон за кадром на зйомках серіалу "Секс і місто" у 2007 році в Нью-Йорку / Фото: Getty Images
Сара Джессіка Паркер і Віллі Гарсон на зйомках продовження серіалу "Секс і місто" / Фото: Getty Images
Дізнайтеся інші новини про акторів кіно і серіалів:
Даріна Алєксєєва
Редакторка розділу "Зірки"
Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги. Більше статей автора