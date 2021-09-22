Яким ми запам'ятаємо друга Керрі – Стенфорда Блетча. 7 зворушливих фото з Сексу і місто

Американський актор Віллі Гарсон знявся в понад пів сотні проєктах і хоча в основному грав другорядні ролі, його персонажі завжди були яскравими і цікавими для глядачів

Помер Уіллі Гарсон - виконавець ролі Стенфорда Блетч в серіалі "Секс у великому місті" / Фото: Getty Images, Pinterest

Сьогодні пішов з життя 57-річний актор Віллі Гарсон – виконавець ролі друга-гея Керрі Бредшоу та її подруг, Стенфорда Блетча в серіалі "Секс і місто".

Крім дотепного і, часом, незвичайного гумору, його персонаж радував глядачів екстравагантним стилем. Без Стенфорда Блетча важко уявити цей культовий серіал і так сталося, що Віллі Гарсон все-таки встиг знятися в продовженні проєкту.

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За свою кар'єру Віллі Гарсон зіграв понад 75 ролей в кіно і на телебаченні. Також Віллі з'явився в серіалах "Білий комірець", "Друзі", "Квантовий стрибок", "Твін Пікс", "Секретні матеріали", комедії "День бабака". Але досі найголовнішою його роллю залишається персонаж Стен в "Сексі та місто".

Яким був Віллі Гарсон в амплуа друга Керрі Бредшоу – пропонуємо згадати в семи зворушливих кадрах зі зйомок.

Актор Віллі Гарсон і Сара Джессіка Паркер знімають сцену біля церкви Святого Марка в Іст-Віллідж, в Нью-Йорку (2003 рік) / Фото: Getty Images

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Віллі Гарсон, Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл і Синтія Ніксон на зйомках третього сезону серіалу "Секс і місто" / Фото: Getty Images

Стенфорд Блетч в серіалі "Секс і місто" / Фото: Pinterest

Керрі Бредшоу і Стенфорд Блетч / Фото: HBO

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Віллі Гарсон в ролі Стенфорда Блетч / Фото: Pinterest

Сара Джессіка Паркер і актор Віллі Гарсон за кадром на зйомках серіалу "Секс і місто" у 2007 році в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Віллі Гарсон на зйомках продовження серіалу "Секс і місто" / Фото: Getty Images

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