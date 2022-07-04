Приходько згадала дружбу з путіністкою Гагаріною: "Якою мр*зотою була – такою і залишилась"

Анастасія Приходько пройшлася по Поліні Гагаріній / Фото: Колаж: Сьогодні

Анастасія Приходько не соромиться говорити відкрито те, про що думає та про кого. Нещодавно співачка жорстко пройшлась по реперу Потапу, згадавши йому 2014 рік, Кремль та штани.

Нині ж артистка відверто вирішила розповісти про стосунки з рашисткою Поліною Гагаріною. В інтерв'ю "МУЗВАР" Приходько зізналась, що у далекому 2011 році вони дружили.

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Ба більше, Гагаріна приїжджала до Приходько в Київ та навіть жила у неї вдома!

Ми з нею товаришували, вона приїжджала до мене в Київ на презентацію пісні "Между нами небо", яку ми робили разом з Давідом Каландадзе. Я її запросила, вона вдягала мої прикраси, ночувала у мене вдома. Я її підтримувала, хоча тоді була набагато вища неї за музичними досягненнями і більш медійною, ніж вона, – поділилась Настя.

Приходько та Гагаріна колись були подружками

Однак невдовзі Приходько повністю розчарувалась у Гагаріній, як в артистці та людині, після її одного вчинку.

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А от коли вона підписала контракт з Костянтином Меладзе…У мене був концерт і Поліна погодилась співати "на розігріві". І вона мені телефонує і каже: "Зніми афішу, я виступати не буду". На моє питання: "Чому?", вона відповіла, що тепер працює з Костею, а ми з ним більше ні: "Я не хочу бути з тобою пов’язана", – пригадала слова Гагаріної Приходько.

Настя також висловилась про виступ Поліни на путінському концерті в московських Лужниках у березні 2022 року:

Коли вона вийшла я побачила, якою мр*зотою була – такою і залишилась. А що змінилось?!, – заявила співачка.

Нагааємо, у квітні Анастасія Приходько висловилась про свою кар'єру в Росії. Свого часу вона представляла країну-агресорку на конкурсі "Євробачення", але на цьому все закінчилось.