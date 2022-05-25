Принц Чарльз відвідав українських біженців у Румунії: фото

Принц Чарльз прибув до Румунії та зустрівся з українськими біженцями / Фото: instagram.com/clarencehouse

Відмітимо, що королівська родина Великобританії прийняла біженців із України. А тепер стало відомо, що принц Уельський разом із Її Величністю Маргаритою, кронпринцесою Румунською відвідав благодійний центр Romexpo у Бухаресті та зустрівся з українськими біженцями.

Як йдеться в Instagram королівської сім'ї, румунський Червоний Хрест направив добровольців уздовж кордону з Україною, які роздають їжу, воду, предмети першої необхідності та засоби гігієни. Також роздають тисячі SIM-карток, щоб люди могли підтримувати зв'язок зі своїми близькими. На сьогоднішній день до Румунії прибуло майже 1 мільйон українців.

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Фото: instagram.com/clarencehouse/

Дякуємо всім у Центрі пожертвувань Romexpo, хто щодня безкоштовно роздає предмети першої необхідності, від продуктів харчування до засобів гігієни, одягу та взуття; а також надають соціальні послуги та консультації, – йдеться на сторінці Clarence House.

Фото: instagram.com/clarencehouse/

Принц Чарльз зустрівся не лише зі співробітниками центру, а й з українцями, які прибули до Румунії.

Фото: instagram.com/clarencehouse/

Представники монаршої династії продовжують публічно допомагати народові України. Так, Кейт Міддлтон та принц Вільям особисто поспілкувалися з волонтерами , щоб дізнатися, яка допомога потрібна країні, а також відвідали Український культурний центр у Лондоні, який займається збиранням матеріальної допомоги Україні.