Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Шлях Барських

Українці≠росіяни

Леонтьєв загубився

Втікли з РФ

Підтримка Росомахи

Раша, гудбай!
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Кейт Міддлтон і принц Вільям надають допомогу українцям через волонтерів у Лондоні (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 березня, 21:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Герцоги Кембриджські не можуть стояти осторонь війни в Україні, яку розв'язав Путін
Кейт Міддлтон і принц Вільям підтримують Україну
Кейт Міддлтон і принц Вільям підтримують Україну / Фото: Getty Images

Раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям висловилися про війну в Україні, попри правила королівської сім'ї. Нині ж королівське подружжя відвідало Український культурний центр у Лондоні, який займається збиранням матеріальної допомоги Україні.

Пара зізнавалась, що навіть їхні діти питали про війну в Україні. Кейт та Вільям поспілкувалися з волонтерами, які допомагають українським біженцям. Також вони привезли продукти.

Реклама

Протягом останніх двох тижнів громади та організації тут, у Великій Британії, об’єдналися, щоб надати життєво важливу підтримку українцям тут, у Великій Британії та по всій Європі, – повідомляється на сторінці герцогів в Instagram.

Зазначається, що Український культурний центр у Лондоні став одним із багатьох осередків організації пожертвувань, матеріальної допомоги та підтримки українців. А робота, яку проводять тут волонтери, щоб допомога дісталася туди, де вона найбільше потрібна, надихає.

Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото: Getty Images

Реклама

Повідомляється, що британці зібрали вже понад 132 млн фунтів стерлінгів, які будуть передані Україні.

Так само й неймовірна щедрість британської публіки. Комітет з надзвичайних ситуацій вже отримав понад 132 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді пожертв і продовжує збирати кошти для підтримки найважливіших гуманітарних зусиль, – додають герцоги.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

До речі, на джемпері Кейт та піджаку Вільяма можна побачити жовто-блакитний значок із зображенням серця.

Реклама

Нагадаємо, раніше Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до світових лідерів з вимогою зупинити війну в Україні. Також ми писали, що Міла Куніс разом із Ештоном Катчером збирає для України допомогу.

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти