Кейт Міддлтон і принц Вільям надають допомогу українцям через волонтерів у Лондоні (фото)

Герцоги Кембриджські не можуть стояти осторонь війни в Україні, яку розв'язав Путін

Кейт Міддлтон і принц Вільям підтримують Україну / Фото: Getty Images

Раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям висловилися про війну в Україні, попри правила королівської сім'ї. Нині ж королівське подружжя відвідало Український культурний центр у Лондоні, який займається збиранням матеріальної допомоги Україні.

Пара зізнавалась, що навіть їхні діти питали про війну в Україні. Кейт та Вільям поспілкувалися з волонтерами, які допомагають українським біженцям. Також вони привезли продукти.

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Протягом останніх двох тижнів громади та організації тут, у Великій Британії, об’єдналися, щоб надати життєво важливу підтримку українцям тут, у Великій Британії та по всій Європі, – повідомляється на сторінці герцогів в Instagram.

Зазначається, що Український культурний центр у Лондоні став одним із багатьох осередків організації пожертвувань, матеріальної допомоги та підтримки українців. А робота, яку проводять тут волонтери, щоб допомога дісталася туди, де вона найбільше потрібна, надихає.

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото: Getty Images

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Повідомляється, що британці зібрали вже понад 132 млн фунтів стерлінгів, які будуть передані Україні.

Так само й неймовірна щедрість британської публіки. Комітет з надзвичайних ситуацій вже отримав понад 132 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді пожертв і продовжує збирати кошти для підтримки найважливіших гуманітарних зусиль, – додають герцоги.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

До речі, на джемпері Кейт та піджаку Вільяма можна побачити жовто-блакитний значок із зображенням серця.

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Нагадаємо, раніше Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до світових лідерів з вимогою зупинити війну в Україні. Також ми писали, що Міла Куніс разом із Ештоном Катчером збирає для України допомогу.

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