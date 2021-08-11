Принц Ендрю після звинувачень в згвалтуванні зустрівся з Єлизаветою II

Принц Ендрю приїхав до Єлизавети II в Балморал / Фото: Getty Images

Королівська родина поки не коментує позов американки, яка звинуватила принца Ендрю в згвалтуванні, коли їй було 17 років. Зараз Єлизавета II проводить час в Балморалі. До неї приїхав син принц Ендрю і не один, а з колишньою дружиною Сарою Фергюсон. Про це пише Daily Mail.

Поки невідомо про що говорив принц Ендрю з Єлизаветою II, але королівські експерти вважають, що ігнорувати секс-скандал не можна. Новий скандал може затягнутися на кілька років і остаточно зіпсувати репутацію не тільки середнього сина Єлизавети II, але і негативно позначитися на всій королівській родині.

Сина Єлизавети II принца Ендрю звинуватили в зґвалтуванні, йому загрожує суд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Ендрю після того як стало відомо про його дружбу з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в секс-торгівлі і педофілії, залишився всіх своїх королівський привілеїв і був відсторонений від суспільного життя.

Зазначається, що у принца є 21 день, щоб відповісти на позов, інакше суд прийме рішення на користь Вірджинії Джуффре без розглядів.

Для нього це стане справжньою катастрофою. Цей позов – граната, яка ось-ось вибухне, – пише Daily Mail.

Секс-скандал навколо принца Ендрю:

Вірджинія Джуффре подала позов стосовно середнього сина Єлизавети II до федерального суду Манхеттена. За словами американки, фінансист Джеффрі Епштейн змушував займатися її сексом з принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Як стверджує американка, принц Ендрю знав, що вона неповнолітня.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Вірджинія Джуффре розповідала, що з герцогом Йоркським вона познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді Епштейн відправився з нею в Лондон, щоб представити свого товариша. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив для неповнолітньої горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали в будинок подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

У машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю той же, що я робила для Джеффрі. І мені просто стало погано. Це був жахливий час! Найстрашніше за все моє життя. Я піддалася насильству з боку представника королівської сім'ї, – говорила американка.

Вперше американка публічно звинуватила принца Ендрю в згвалтуванні в 2019 році. Але тоді син королеви спростував її слова, а їх спільну фотографію назвав підробкою.

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