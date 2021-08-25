Принц Філіп передбачив свою смерть ще давно – він не хотів дожити до 100-річчя, як теща

Принц Філіп / Фото: Getty Images

Цьогоріч Єлизавета II вперше вирушила на літні канікули в Балморал без принца Філіпа – він пішов з життя у квітні цього року в віці 99 років. І хоча його смерть була трагедією і жахливою несподіванкою для королівської сім'ї, здається, він не хотів дожити до 100-річчя.

Як повідомляє видання People, у новій книзі Philip: The Final Portrait про життя принца Філіпа його давній біограф Джайлс Брандрет згадав одну важливу розмову. Тоді принц Філіп сказав, що "не може уявити собі нічого гіршого", ніж дожити до віку своєї тещі (Єлизавета, королева-мати, дожила до 101 року. – Ред.).

Я безумовно не хочу чекати, поки мені не виповниться сто років, як королеві Єлизаветі. Я не можу уявити собі нічого гіршого. Я і так вже розвалююся на частини. Шматочки продовжують розпадатися. У мене немає абсолютно ніякого бажання чіплятися за життя без потреби. Жахлива перспектива, – сказав принц Філіп.

Принц Филипп передбачив свою смерть / Фото: Getty Images

У підсумку принц Філіп помер за два місяці до свого 100-го дня народження. Офіційною причиною смерті була названа старість – у Великій Британії цей термін у свідоцтві про смерть вказують в тих випадках, коли покійному було понад 80 років.

При цьому напередодні смерті принц Філіп перехворів на інфекцію, а також переніс операцію на серці.

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