Принц Филипп предсказал свою смерть еще давно – он не хотел дожить до 100-летия, как теща

Принц Филипп / Фото: Getty Images

В этом году Елизавета II впервые отправилась на летние каникулы в Балморал без принца Филиппа – он ушел из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет. И хотя его смерть была трагедией и ужасной неожиданностью для королевской семьи, кажется, он не хотел дожить до 100-летия.

Как сообщает издание People, в новой книге Philip: The Final Portrait о жизни принца Филиппа его давний биограф Джайлс Брандрет вспомнил один важный разговор. Тогда принц Филипп сказал, что "не может представить себе ничего хуже", чем дожить до возраста своей тещи (Елизавета, королева‑мать, дожила до 101 года. – Ред.).

Я определенно не хочу ждать, пока мне не исполнится сто лет, как королеве Елизавете. Я не могу представить себе ничего хуже. Я и так уже разваливаюсь на части. Кусочки продолжают распадаться. У меня нет абсолютно никакого желания цепляться за жизнь без надобности. Ужасная перспектива, – сказал принц Филипп.

Принц Филипп предсказал свою смерть / Фото: Getty Images

В итоге принц Филипп умер за два месяца до своего 100-го дня рождения. Официальной причиной смерти была названа старость – в Великобритании этот термин в свидетельстве о смерти указывают в тех случаях, когда покойному было более 80 лет.

При этом накануне смерти принц Филипп переболел инфекцией, а также перенес операцию на сердце.

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