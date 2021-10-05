Принц Гаррі і Меган Маркл сумують через раптову смерть королівського піхотинця

Королівська родина сумує про раптову смерть генерала-майора Голмса / Фото: Getty Images
Генерал-майор Метью Голмс був знайдений мертвим в суботу. Причина його смерті розслідується, а герцоги Сассекські сумують разом із близькими Голмса.
Екс-глава королівської морської піхоти мав тісні зв'язки з королівською родиною. У березні 2020 року він разом із принцом Гаррі та Меган Маркл був присутній на музичному фестивалі Маунтбеттен в королівському Альберт-Холі.
У квітні він ніс труну на похоронах принца Філіпа разом із товаришами по службі. У 2007 році Голмс отримав від королеви Єлизавети II Орден "За видатні заслуги". Це одна з найпрестижніших нагород Великобританії за хоробрість.
Метью Голмс з відзнакою служив країні, королівському флоту і своєму корпусу протягом 33 років, пише Еxpress.
Раніше Єлизавета II вперше після смерті принца Філіпа заговорила про нього публічно. Її Величність відвідала Шотландію, де виступила на церемонії відкриття шостої сесії шотландського парламенту в цю суботу.
У своєму зверненні королева згадала про любов герцога Единбурзького до Шотландії – там знаходиться школа Гордонстоун, в якій навчався Філіп, а також замок Балморал, де неофіційно він зробив пропозицію Єлизаветі II.
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