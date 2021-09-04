Принц Гаррі може викрити герцогиню Каміллу і налаштувати проти себе батька – ЗМІ

Принц Гаррі може викрити герцогиню Каміллу / Фото: Getty Images

У своїх мемуарах, які вийдуть вже у 2022 році, принц Гаррі може розповісти деякі раніше невідомі факти про свою мачуху – Каміллу Паркер-Боулз.

Інсайдери вважають, що син принца Чарльза дійсно може піти на це, враховуючи, що його стосунки із королівською родиною давно не найкращі.

Гаррі вже говорив, що йому сподобалося, що в серіалі "Корона" Камілла зображена як "зла мачуха". Чарльз буде в люті, якщо Гаррі піде в цю сторону, – каже колишній королівський дворецький Пол Баррел в інтерв'ю виданню Closer.

Він додав, що видавництво Penguin Random house заплатило Гаррі не за ліричні мемуари, а за інтриги і скандали.

Камілла Паркер-Боулз и принц Чарльз / Фото: Getty Images

До речі, сама Камілла "точить зуб" на принца Гаррі. Вона давно вважає, що Меган Маркл винна в натягнутих стосунках принца Чарльза з молодшим сином.

Давайте будемо чесними, Гаррі ніколи не був близький з Каміллою. Якщо він опише їхні складні стосунки в книзі, це може зруйнувати основу, яку принц Чарльз закладає перед тим, як Камілла стане королевою, – розповів раніше джерело.

Нагадаємо, що мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Книга надійде в продаж в 2022 році.

Детальніше про мемуари принца Гаррі дивіться в сюжеті:

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