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Принц Гаррі не випускатиме другі мемуари після смерті Єлизавети II

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 липня, 06:30
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Напередодні ЗМІ писали, що онук британської королеви планує випустити декілька книг про своє життя. Представник принца Гаррі спростував цю інформацію
Принц Гаррі не публікуватиме мемуари після смерті Єлизавети II
Принц Гаррі не публікуватиме мемуари після смерті Єлизавети II

Минулого тижня ЗМІ писали, що у герцога Сассекського є другі мемуари, які видавництво Penguin Random House планує випустити після смерті королеви Єлизавети II. Перша книга, котру Гаррі продав за 20 мільйонів доларів, надійде у продаж у 2022 році.

Крім того, деякі видання поширили інформацію про те, що принц Гаррі підписав договір на випуск чотирьох книг.

Проте представник герцога Сассекського спростував ці чутки, назвавши їх "помилковими повідомленнями ЗМІ", пише The Independent.

Принц Гаррі
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Мемуари, які Гаррі пише у співпраці з письменником Дж. Р. Мерінгером, єдині і ніякої іншої книги у принца в планах немає.

Видавництво називає книгу "інтимними і проникливими спогадами одного з найцікавіших і впливових світових діячів нашого часу".

Принц Чарльз з Каміллою, герцогинею Корнуольською
Принц Чарльз з Каміллою, герцогинею Корнуольською / Фото: Getty Images

Очікується, що в цій книзі Гаррі зокрема розповість деякі раніше невідомі факти про свою мачуху – Каміллу Паркер-Боулз, що може засмутити його батька – принца Чарльза.

В тренді

На думку королівських експертів, нові одкровення онука королеви Єлизавети спровокують черговий скандал між ним і монаршою сім'єю.

Детальніше про мемуари принца Гаррі дивіться в сюжеті:

Раніше з'явилася інформація, що принца Гаррі можуть не запросити на святкування 70-річчя правління королеви.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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