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Кейт Міддлтон і Меган Маркл об'єднаються для спільного проєкту Netflix

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
14 серпня, 06:30
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За словами джерела, Меган говорила про співпрацю в проєкті Netflix, який буде присвячений благодійній діяльності герцогині Кембриджської
Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдалося налагодити стосунки
Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдалося налагодити стосунки / Фото: Getty Images

Меган і Кейт вели переговори щодо співпраці в шоу Netflix. Маркл, яка нещодавно вперше після пологів з'явилася на публіці, зв'язалася з Міддлтон першою.

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Насправді обидві дуже добре ладнають і все частіше спілкуються, пише Us Weekly, посилаючись на свого інсайдера.

Меган говорила з нею про співпрацю в проєкті для Netflix – документальному фільмі, який освітить благодійну діяльність Кейт і величезний вплив, який вона зробила своєю доброчинністю, – повідомляє джерело.

Кейт Міддлтон може попрацювати з Меган Маркл над одним проєктом
Кейт Міддлтон може попрацювати з Меган Маркл над одним проєктом / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що Кейт Міддлтон веде більш традиційний спосіб життя члена королівської сім'ї, ніж Меган Маркл, пропозиція останньої для дружини Вільяма – велика честь.

Кейт дуже задоволена і між ними все дуже добре, – додав інсайдер.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року Меган Маркл та її чоловік принц Гаррі підписали багаторічний контракт на створення оригінального контенту для стрімінгової платформи, зокрема документальних фільмів, фільмів і серіалів, а також дитячих програм.

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Нещодавно повідомлялося також, що у Меган Маркл і принца Гаррі з'явився союзник в королівській родині – принцеса Євгенія поставила собі за мету примирити принца Гаррі і Меган Маркл з іншими членами королівської сім'ї.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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