Кейт Міддлтон і Меган Маркл об'єднаються для спільного проєкту Netflix

За словами джерела, Меган говорила про співпрацю в проєкті Netflix, який буде присвячений благодійній діяльності герцогині Кембриджської

Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдалося налагодити стосунки / Фото: Getty Images

Меган і Кейт вели переговори щодо співпраці в шоу Netflix. Маркл, яка нещодавно вперше після пологів з'явилася на публіці, зв'язалася з Міддлтон першою.

Реклама

Насправді обидві дуже добре ладнають і все частіше спілкуються, пише Us Weekly, посилаючись на свого інсайдера.

Меган говорила з нею про співпрацю в проєкті для Netflix – документальному фільмі, який освітить благодійну діяльність Кейт і величезний вплив, який вона зробила своєю доброчинністю, – повідомляє джерело.

Кейт Міддлтон може попрацювати з Меган Маркл над одним проєктом / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що Кейт Міддлтон веде більш традиційний спосіб життя члена королівської сім'ї, ніж Меган Маркл, пропозиція останньої для дружини Вільяма – велика честь.

Кейт дуже задоволена і між ними все дуже добре, – додав інсайдер.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року Меган Маркл та її чоловік принц Гаррі підписали багаторічний контракт на створення оригінального контенту для стрімінгової платформи, зокрема документальних фільмів, фільмів і серіалів, а також дитячих програм.

Реклама

Нещодавно повідомлялося також, що у Меган Маркл і принца Гаррі з'явився союзник в королівській родині – принцеса Євгенія поставила собі за мету примирити принца Гаррі і Меган Маркл з іншими членами королівської сім'ї.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

Реклама

Інші новини про королівську сім'ю: