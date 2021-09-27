Принц Вільям проти, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні

/ Фото: Getty Images

Раніше з'являлася інформація, що для Меган Марк і принца Гаррі важливо, щоб хрещення Лілібет-Діани відбулося в Лондоні в колі королівської сім'ї. Британські монархи ніяк не коментували новину. Але ось один з інсайдерів розповів, що принц Вільям проти цієї ідеї . Про це пише Express.

Згідно дуже хорошому джерела, саме принц Вільям сказав: "Це була не дуже гарна ідея", – поділився королівський кореспондент Ніл Шон.

Меган Маркл, принц Гаррі, принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

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Раніше королівський експерт Рассел Майерс припустив, що Меган Маркл буде відчувати себе в присутності британських монархів не в своїй тарілці, якщо хрестини Лілібет пройдуть в Лондоні.

Де і коли відбудуться хрестини доньки Меган Маркл і принца Гаррі поки невідомо.

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Нагадаємо, це вже не перший скандал пов'язаний з дочкою Меган Маркл і принца Гаррі. Пара збирається судитися з BBC через ім'я дочки.

Раніше журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекські ніколи не консультувалися з Єлизаветою II стосовно імені спадкоємиці і без дозволу назвали дівчинку прізвиськом Її Величності. Принц Гаррі стверджує, що радився з бабусею стосовно імені дочки.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

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