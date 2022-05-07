Королева не запросила принца Гаррі та Мегна Маркл на балкон на честь ювілею свого правління

Королева не запросила принца Гаррі та Меган Маркл на балкон Букенгемського палацу / Фото: REUTERS

Цього року королева Єлизавета, якій нещодавно виповнилося 96 років , відзначає платиновий ювілей свого правління На цей період заплановано цілу низку заходів, серед яких також є парад Trooping the Colour на честь дня народження королеви.

Традиційно цього дня члени королівської родини збираються на балконі Букенгемського палацу, щоби разом спостерігати за урочистістю. Однак цього року Єлизавета ІІ вирішила запрошувати не всіх.

Реклама

Як повідомляє CNN, на балкон не запросили принца Гаррі та Меган Маркл, а також принца Ендрю . За словами представника палацу, разом із королевою спостерігатимуть за парадом лише ті члени сім'ї, які виконують свої королівські обов'язки.

Королівська родина Великобританії / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл добровільно відмовилися від своїх повноважень ще у 2020 році, а ось улюбленого сина Єлизавети, принца Ендрю залишили без титулу після гучного секс-скандалу.

Реклама

Однак це не означає, що герцоги не зможуть бути присутніми під час урочистостей. Тим більше, як повідомлялося раніше, королева все ж чекатиме візиту Гаррі та Меган до палацу.

Раніше стало відомо, що через проблеми зі здоров'ям королева практично не з'являтиметься на публіці.