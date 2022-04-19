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Єлизавета II дуже рідко з'являтиметься на публіці: причина

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 09:05
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Останні півроку у ЗМІ активно обговорюють стан здоров'я 95-річної Єлизавети ІІ. Королева практично не відвідує публічні заходи
Нові подробиці про стан здоров'я Єлизавети II
Нові подробиці про стан здоров'я Єлизавети II / Фото: Getty Images

Єлизавета II одним за одним пропускає важливі заходи. Вперше за 50 років королеви не було на Великодній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Раніше вперше за всю історію свого правління Її Величність не була присутня на національних зборах церкви Англії.

Днями стало відомо, що тепер Єлизавету II вкрай рідко можна буде побачити на публіці. Daily Mail , посилаючись на джерела у Букінгемському палаці

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Все через проблеми зі здоров'ям. Тепер помічники Єлизавети II підтверджуватимуть її присутність лише у день заходу.

Єлизавета II планує відзначати Різдво у Сандрінгемі
Єлизавета II планує відзначати Різдво у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Зазначається, що Її Величності через проблеми з ногами важко пересуватися, а з'являтися на публіці в інвалідному візку королева не хоче.

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Що відомо про стан здоров'я Єлизавети II

Прихильники королівської сім'ї мали деякі побоювання з приводу здоров'я Єлизавети II. Восени минулого року Її Величність вперше з'явилася на публіці з тростиною на заході у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею
Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років відмінила офіційний візит. А ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні. Трохи згодом Її Величність сама під час одного з прийомів розповіла, що у неї проблеми з ногами

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Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. У червні цього року вона має відсвяткувати 70 років на престолі, підготовка до якого вже триває більше року.

На думку королівських експертів, поява Єлизавети II на такому великому заході стане останньою у її кар'єрі. Вже зараз принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Чарльз із дружиною взяли на себе більшу частину обов'язків королеви, щоб вона мала можливість відпочивати.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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