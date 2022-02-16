Улюбленому синові Єлизавети II доведеться виплатити 12 млн доларів, щоб зам'яти справу про зґвалтування

Принцу Ендрю вдалося домовитися з Вірджинією Джуффре, яка звинуватила його у зґвалтуванні 20 років тому

Принцу Ендрю вдалося врегулювати секс-скандал / Фото: Getty Images

Схоже, скоро королівська родина зможе видихнути. Принц Ендрю виплатить Вірджинії Джуффрі грошову компенсацію, щоб уникнути суду . Як повідомляє Daily Telegraph, улюблений син королеви виплатить американці 12 мільйонів доларів як відступні при врегулюванні справи про згвалтування.

За інформацією інсайдерів, частину суми дасть Єлизавети II, яка й так допомагала фінансово синові та оплачувала послуги адвокатів.

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Із соцмереж видаляють акаунти принца Ендрю через звинувачення у сексуальному насильстві / Фото: Getty Images

Повідомляється, що адвокати принца Ендрю і Вірджинії Джуффре вели переговори близько 10 днів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Чарльз заборонив братові з'являтися на публіці через секс-скандал. До слова, саме старший син королеви наполягав на тому, щоб принц Ендрю мирно врегулював питання.

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Нагадаємо, Вірджинія Джуффре заявила, що принц Ендрю зґвалтував її, коли їй було 17 років. Член королівської сім'ї заперечував свою провину і стверджував, що не знайомий із Вірджинією.

Однак у Мережі є фотографія, зроблена у 2001 році, на якій молодого принца Ендрю знято з дівчиною.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

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Потім адвокати герцога заявили, що, "якщо між принцом та Вірджинією Джуффре і відбувалася якась "сексуальна активність", то це було за взаємною згодою".

Після скандалу принц втратив свої військові звання, королева сказала, що він більше не представлятиме її інтересів і королівської сім'ї.

Раніше ми розповідали, Кейт Міддлтон може очолити гренадерську гвардію замість принца Ендрю.