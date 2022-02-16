Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Кібератака на ЗСУ та банки Кібератака на ЗСУ та банки ⚡ Війна з РФ ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Улюбленому синові Єлизавети II доведеться виплатити 12 млн доларів, щоб зам'яти справу про зґвалтування

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 08:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Принцу Ендрю вдалося домовитися з Вірджинією Джуффре, яка звинуватила його у зґвалтуванні 20 років тому
Принцу Ендрю вдалося врегулювати секс-скандал
Принцу Ендрю вдалося врегулювати секс-скандал / Фото: Getty Images

Схоже, скоро королівська родина зможе видихнути. Принц Ендрю виплатить Вірджинії Джуффрі грошову компенсацію, щоб уникнути суду . Як повідомляє Daily Telegraph, улюблений син королеви виплатить американці 12 мільйонів доларів як відступні при врегулюванні справи про згвалтування.

За інформацією інсайдерів, частину суми дасть Єлизавети II, яка й так допомагала фінансово синові та оплачувала послуги адвокатів.

Реклама

Із соцмереж видаляють акаунти принца Ендрю через звинувачення у сексуальному насильстві
Із соцмереж видаляють акаунти принца Ендрю через звинувачення у сексуальному насильстві / Фото: Getty Images

Повідомляється, що адвокати принца Ендрю і Вірджинії Джуффре вели переговори близько 10 днів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Чарльз заборонив братові з'являтися на публіці через секс-скандал. До слова, саме старший син королеви наполягав на тому, щоб принц Ендрю мирно врегулював питання.

Реклама

Нагадаємо, Вірджинія Джуффре заявила, що принц Ендрю зґвалтував її, коли їй було 17 років. Член королівської сім'ї заперечував свою провину і стверджував, що не знайомий із Вірджинією.

Однак у Мережі є фотографія, зроблена у 2001 році, на якій молодого принца Ендрю знято з дівчиною.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю
Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Реклама

Потім адвокати герцога заявили, що, "якщо між принцом та Вірджинією Джуффре і відбувалася якась "сексуальна активність", то це було за взаємною згодою".

Після скандалу принц втратив свої військові звання, королева сказала, що він більше не представлятиме її інтересів і королівської сім'ї.

Раніше ми розповідали, Кейт Міддлтон може очолити гренадерську гвардію замість принца Ендрю.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту…
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти