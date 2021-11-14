Принцу Чарльзу-73. Чому британці не хочуть бачити сина Єлизавети II королем

Принц Чарльз Вельський - син Єлизавети II і перший спадкоємець трону / Фото: Getty Images

Королівські експерти неодноразово розповідали, що британці хочуть бачити королем принца Вільяма Принцу Чарльзу за багато років не вдалося здобути довіру шанувальників королівської родини. Розповідаємо чому.

Не пробачили історію з принцесою Діаною

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

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Принцеса Діана якось сказала, що хоче бути королевою людських сердець, і це виявилося правдою. Стосунки Діани та Чарльза не були схожі на казку. Відомо, що вона не раз плакала, влаштовувала істерики та намагалася перерізати вени. Скандальний шлюб принцеси Діани та принца Чарльза і те саме інтерв'ю, в якому леді Ді сказала: "Нас завжди було троє", досі активно обговорюється.

Не хочуть бачити Каміллу Паркер-Боулз королевою

/ Фото: Getty Images

Перед весіллям із принцом Чарльзом Камілла Паркер-Боулз опублікував заяву, в якій говорилося, що вона стане принцесою-консортом після того, як її чоловік зійде на трон. Але деякі королівські експерти припускають, що герцогиня Корнуольська може здобути титул королеви.

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Це пов'язано з тим, що останнім часом Камілла все частіше проводить офіційні заходи онлайн та офлайн. як представник її Величності . Самі британці досі негативно ставляться до дружини принца Чарльза. Все через принцесу Діану.

Бачить монархію інакше

Принц Чарльз / Фото: Скріншот з YouTube

У ЗМІ вже не перший день обговорюють можливі зміни принца Чарльза із приходом на престол. Так наприклад, син королеви хоче перетворити палац на музей і скоротити монархію до семи основних постатей.

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