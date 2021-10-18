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Єлизавета II вийшла в світ без тростини після чуток про її здоров'я (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 жовтня, 06:30
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Королева відвідала знаменитий іподром в Аскоті. Її Величність в хорошому настрої і в синьому аутфіті вітали на публіці після того, як ЗМІ написали, що стан Єлизавети погіршився
Єлизавета II відвідала іподром в Аскоті
Єлизавета II відвідала іподром в Аскоті / Фото: Getty Images

Єлизавета II під оплески натовпу на іподромі Беркшира вручила тарілку переможця Джиму Кроулі. Він став тріумфатором гонки в рамках традиційного Дня чемпіонів Великої Британії.

А британська правителька, до речі, була відзначена пам'ятним знаком і увійшла в Зал слави серії британських чемпіонів – це офіційний Зал слави британських плоских гонок.

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На заході 95-річна королева з'явилася в елегантному синьому пальті з чорними деталями. Як завжди, вбрання Єлизавети доповнили капелюх і прикраси – перлинні сережки, намисто і срібна брошка.

І який же лук Її Величності без рукавичок і сумочки.

Єлизавета II в Аскоті
Єлизавета II в Аскоті / Фото: Getty Images

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Нещодавно повідомлялося, що лікарі заборонили Єлизаветі II вживати її улюблений алкоголь – вечорами вона часто п'є сухий Мартіні або келих шампанського, кажуть інсайдери.

Причиною цьому послужили побоювання королівських медиків щодо здоров'я Її Величності, яка в квітні наступного року відсвяткує 96 років.

А ще днями, як згадувалося вище, британська королева вперше за багато років з'явилася на публіці з тростиною. Це також послужило приводом для чуток про те, що у Єлизавети II проблеми зі здоров'ям. Але, судячи з нових світлин, вона в повному порядку!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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