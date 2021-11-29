"Просувають своїх": не всі глядачі залишилися задоволені фіналом "Танців з зірками"

Реакція Мережі на перемогу Артура Логая у "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1
Друге місце дісталося Ользі Харлан та Дмитру Дікусару, а бронзу отримали Костянтин Войтенко та його партнерка Роксоляна Маланчук.
Ми докладно розповідали, як пройшов 13-й ефір шоу, а також днем раніше ми писали, які дві маски розсекретили у шостому випуску шоу-детектива "Маска" на телеканалі "Україна".
У соцмережах вітають пару-переможця, багато глядачів упевнені, що перше місце Артура Логая та Анни Кареліної – заслужене. Вони завжди отримувала високі бали від суддів, їх завжди хвалили.
Проте не всі задоволені результатами суперфіналу "Танців з зірками". Користувачі Мережі вважають, що кубок мав дістатись іншому актору – Костянтину Войтенку.
- "Перемога була Кості Войтенка. Цей сезон – лише засмучення".
- "Взагалі не згоден".
- "Жах".
А комусь було відомо наперед, що переможе Артур. Більше того, глядачі впевнені, що перемога була спланована:
- "Ні, за натяками було зрозуміло, що він виграє, але тепер більш видно, що про все домовлено наперед".
Та все ж багато хто, як ми вже зазначили вище, раді такому фіналу і вважають Артура та Анну заслуженими переможцями:
- "Найбільш не зірковий сезон шоу, але точно найсильніший з останніх (конкурентний, без явного фаворита). І всі три пари-фіналісти – гідні, та перемогла найкраща пара, саме пара. Чесно".
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